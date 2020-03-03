Nürnberg’de, ‘Güneşin Sofrasında’ buluşacaklar

22 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de, Genco Erkal ve Tülay Günal’ın sahne alacağı ‘Bertol Brecht ve Nâzım Hikmet. Güneşin Sofrasında’ sanatseverlerle buluşacak. Bu iki zaman ötesi şair ve yazarı sahnede buluşturan Erkal ile Günal, izleyenleri şarkılarla, şiirlerle Güneşin Sofrası’na götürüecek. Sanatseverler, Zülfü Livaneli, Cem Karaca, Timur Selçuk, Fazıl Say, Kurt Weill ve Hanns Eisler besteleriyle Nürnberg’de unutulmaz bir gecede buluşacak. Nürnberg Tafelhalle’deki gösteri, Almanya’da festivale özel olacak.