Nürnberg Havaalanı, 40 milyon euro zarar açıkladı

Hupe, “Yönetimin erken tepkisi ve yatırımlarda, personel ve malzeme maliyetlerinde tasarruf uygulaması da zararı önleyemedi” dedi. Geçen yıl 917 bin 296 yolcu, iş ve tatil amaçlı Nürnberg Havaalanı ’nı kullandı. Bu yıl yaz sezonunda uçuşlarda hareketlilik olmaması durumunda zararın daha da yükseleceğinin altını çizen Hupe, “Türk Hava Yolları’nın (THY) uçuşlarının var olması, zararın artmasını engelledi. THY gibi bir şirketin Nürnberg’den uçmasının, havaalanına maddi katkısı çok büyük” dedi.