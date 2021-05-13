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Avrupa
İlhan BABA, NÜRNBERG / Fotoğraf: www.airport-nuernberg.de/
Haber Giriş: 13.05.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

Nürnberg Havaalanı, 40 milyon euro zarar açıkladı

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Nürnberg Havaalanı, 40 milyon euro zarar açıkladı

Nürnberg Havaalanı da tüm dünyayı saran koronavirüs salgınından nasibini aldı. Önceki senelerde zarar etmediği için Almanya’nın en iyi havaalanları arasında gösterilen Nürnberg Albrecht Dürer Havaalanı Genel Müdürü Michael Hupe, geçen yıl 40 milyon euro zarar ettiklerini açıkladı.

Hupe, “Yönetimin erken tepkisi ve yatırımlarda, personel ve malzeme maliyetlerinde tasarruf uygulaması da zararı önleyemedi” dedi. Geçen yıl 917 bin 296 yolcu, iş ve tatil amaçlı Nürnberg Havaalanı ’nı kullandı. Bu yıl yaz sezonunda uçuşlarda hareketlilik olmaması durumunda zararın daha da yükseleceğinin altını çizen Hupe, “Türk Hava Yolları’nın (THY) uçuşlarının var olması, zararın artmasını engelledi. THY gibi bir şirketin Nürnberg’den uçmasının, havaalanına maddi katkısı çok büyük” dedi.

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