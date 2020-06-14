NSU kurbanı terzi Abdurrahim Özüdoğru anıldı

NÜRNBERG’de Gyulaer Sokağı ile Siemens Sokağı’nın kesiştiği noktada bulunan Abdürrahim Özüdoğru’nun öldürüldüğü eski terzi dükkânının önünde yapılan anma töreninde, Başkonsolos Serdar Deniz, UID Nürnberg Başkan Yardımcısı Salim Elcivan, Bölge Teşkilatlanma Başkanı Orhan Orhan, TIN (Türkische Initiative Nürnberg) Sözcüsü İsmail Akpınar, Medina Derneği Sözcüsü Ali Nihat Koç, Kuzey Bavyera Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Süleyman Akgün, ve Esin Çıtlak, Avrupa Ticaret İş Konseyi Bavyera Bölgesi Eyalet Başkanı Çetin Yazıcı, Milli Görüş Partisi temsilcisi Musa Tamer, TGMN Başkanı Bülent Bayraktar ile konsolosluk mensupları ve vatandaşlarımız katıldı. Koronavirüs nedeniyle katılım sayısı sınırlı tutulurken sosyal mesafeye dikkat edildi.

SAYGI DURUŞU YAPILDI

Özdoğru’yu anma töreni saygı duruşuyla başladı. Daha sonra Başkonsolos Serdar Deniz bir konuşma yaparak, “Sadece, rızkını kazanmak ve çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak amacıyla bu ülkenin daveti üzerine Almanya’ya gelen vatandaşlarımız, 1980’li yılların ortalarından itibaren ırkçı, faşist saldırıların hedefi olmaya başlamış ve bu süreç 2000’li yıllarda da hiç hız kesmeden günümüze kadar devam etmiştir” dedi. ‘TÜRKLER HİÇBİR YERE GİTMEYECEK’

Serdar Deniz, konuşmasında, “Türkler hiçbir yere gitmiyor ve gitmeyecektir” sözlerine yer vererek Türklerin bu saldırılardan yılmayacağını vurguladı. Deniz sözlerine şöyle devam etti: “İnsanlık suçu olan bu zihniyetin ortadan kaldırılmasının hem ülkeler nezdinde hem de uluslararası alanda topyekün bir mücadeleyi zorunlu kıldığını bir kere daha hatırlatmak isteriz.” Konuşmaların ardından DİTİB’e bağlı, Nürnberg Eyüp Sultan Camisi Din görevlisi Ergün Çelik dua etti. Tören boyunca polis, sokak girişlerini kapatarak güvenlik tedbiri aldı.