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Avrupa
Ali VARLI/ BERLİN
Haber Giriş: 22.07.2020 - 11:06,Son Güncelleme:

NSU 2.0’dan 69 ölüm tehdidi mektubu

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NSU 2.0’dan 69 ölüm tehdidi mektubu
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Hessen Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth, eyalet meclis içişleri komisyonu toplantısında ‘NSU 2.0’ imzalı 27 kişi ve kuruluşa 69 ırkçı ve ölüm tehdidi içeren mektubun gönderildiğini açıkladı. Bakan Beuth, ırkçı mektupların, aralarında gazeteci, politikacı, sanatçı ve yargı ile emniyet mensuplarının bulunduğu kişilere gönderildiğini söyledi.

HESSEN Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth, mektupların kimler tarafından gönderildiğinin belirlenemediğini vurgularken, mektupların aynı kaynaktan çıkıp çıkmadığının da bilinmediğini kaydetti. Mektupların gönderildiği kişiler arasında kişisel bilgilerinin polis karakollarında araştırıldığının tespit edilmesi üzerine mektuplarla polis bağlantısı şüphesinin olduğunu Beuth da kabul etti. Tehdit mektubu alan avukat Seda Başay Yıldız, ‘Jilet Ayşe’ ismini kullanan komedyen İdil Baydar ve Sol Parti Hessen Eyalet Meclis Grup Başkanı Janine Wissler’e tehdit mektuplar gönderilmeden önce üç isme ait kişisel bilgilerinin karakollardaki bilgisayarlarda araştırıldığı belirlenmişti.

5 POLİSE EL ÇEKTİRİLDİ
Beuth, üç isim dışında tehdit mektubu alan diğer isimlerle ilgili kişisel bilgilerin Hessen Eyaleti’ndeki polis karakollarında araştırılmadığı bilgisini de komisyon üyesi milletvekilleriyle paylaştı. ‘NSU 2.0’ imzalı tehdit mektuplarını alan ilk isim NSU davası müdahil avukatı Seda Başay Yıldız olmuştu. Yıldız’a mektupların gönderilmesinden sonra Hessen Eyalet İçişleri Bakanlığı 40 kadar polis hakkında inceleme başlatmıştı. 5 polis ırkçı bağlantıları nedeniyle açığa alınmıştı. Milletvekili Janine Wissler’e tehdit mektubu gönderilmeden önce kendisine ait bilgilerin polis karakollarında araştırıldığı bilgisini saklayan Frankfurt Emniyet Müdürü Udo Münch istifaya zorlanmış ve o da görevini bırakmıştı.

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