Noel pazarına saldırı emrini DEAŞ’lı Ali Hazım Aziz vermiş!

Haberin Devamı

KANLI saldırıdan sonra kaçan ve 4 gün sonra İtalya’nın Milano kenti yakınlarındaki Sesto San Giovanni’de kendisini kontrol etmek isteyen polislere saldırı girişiminde bulununca kurşunlanarak öldürülen Anis Amir’in Berlin’deki saldırı sırasında da DEAŞ’lı Aziz’le telefonlaştığı ve Irak güvenlik birimleri tarafından ‘Terör planlayıcısı’ olarak nitelenen Ali Hazım Aziz’in DEAŞ’ta Abu Bara’a al Iraqi ismini kullandığı belirlendi.

MUHAMMED AL ADANİ’NİN SAĞ KOLU

Berlin-Brandenburg Radyo muhabirlerinin Almanya, Erbil ve Kuzey Irak’ta aylarca sürdürdükleri araştırmalara göre, Federal Kriminal Dairesi ile Federal Gizli Haberalma Servisi, Berlin’deki saldırıdan birkaç gün sonra saldırı emrini kimin verdiği hakkında bilgi edindi. Ancak Alman emniyet birimleri bu bilgileri görmezden geldi. Fransa ve İngiltere’de de aranan Ali Hazım Azizi’nin 2016 yılında öldürülen DEAŞ liderlerinden Muhammed Al Adani’nin sağ kolu olduğu da belirlendi.

İLETİŞİMDE EKSİKLİK VE HATALAR

Berlin Eyalet Parlamentosu’nun oluşturduğu Araştırma Komisyonu tarafından 4 yılda hazırlanan 1235 sayfalık raporda, saldırı öncesi ve sonrasında Alman makamlar arasındaki iletişimde ciddi eksiklikler ve hatalar saptandığı yer aldı. En büyük hatanın ise Alman makamlarının Anis Amri’nin eylemi tek başına gerçekleştirdi tezinde ısrar etmelerinin olduğu da vurgulandı.