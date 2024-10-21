Neuhaus’ta Türk-Alman Dayanışması: DİTİB ofisi açıldı

İlhan BABA / Nürnberg
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 10:06
Bavyera’nın Neuhaus kasabasında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) ofisi törenle açıldı.
DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt’un girişimiyle gerçekleşen açılış törenine, Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Neuhaus Belediye Başkanı Josef Springer, DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Erdinç Altıntaş, Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan, İGMG Kuzey Bavyera Bölge Başkanı İsmail Satır, MÜSİAD Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Haluk Dokur, Saadet Nürnberg Bölge Başkanı Musa Tamer, DİTİB Fürth Başkanı Refet Avcı, İKG-Kültür,Tarih ve Entegrasyon Araştırmaları Enstitütüsü Başkanı Dr. Latif Çelik ve birçok STK temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.‘BİRLİK VE DAYANIŞMA, TOPLUMA HUZUR GETİRİR’
Açılışta konuşan DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt, hizmetin önemine dikkat çekerek şu sözlerle katılımcılara seslendi: “Peygamberimizin, ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ sözünden ilham alıyoruz. Allah yolunda gayret sarf etmek, 70 yıl nafile ibadet etmekten hayırlıdır. İstişare halkasını koparmadan birlik içinde olursak, çevremize huzur getiririz. Peygamberimiz, hizmet eden mü’mini, yaprağı solmayan hurma ağacına benzetiyor.” Cankurt, ‘Aşk davaya, cefa da şahide benzer; şahidiniz olmadan davayı kazanamazsınız’ Mevlana’nın sözüyle konuşmasını tamamladı.‘BU AÇILIŞ GÜÇLÜ BİR KÖPRÜ KURDU’
Neuhaus Belediye Başkanı Josef Springer ise açılışın iki toplum arasında güçlü bir dayanışma örneği sergilediğini söyledi. Springer, “Burada güçlü köprüler kurarak önyargıları geride bıraktık. İki ülke arasında kurulan iyi ilişkilerin bu tür organizasyonlarla daha da güçleniyor. Eski bir endüstri binasına hayat katan Koçak ve ekibi, sosyal yaşama canlılık kazandırdı ve topluluğumuza önemli bir değer kattı” ifadelerini kullandı.‘BİRLİK BERABERLİK DAHA ÖNEMLİ’
Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci de, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Almanya’daki 63 yıllık geçmişimizde DİTİB’in 40 yıllık büyük bir hikâyesi var. Bu başarı, birinci neslin ektiği tohumlar sayesindedir. Bizler ilk nesle çok şey borçluyuz. Bugün bizim görevimiz, bu bayrağı gençlere teslim edecek işler yapmaktır. Çalışmalar yapmak önemli fakat birlik ve beraberlik daha önemli” dedi. Gençlerin önemine değinen Cebeci, “STK’larda yönetici bulmakta zorlanıyoruz. Geleceği ancak gençlere yapacağımız yatırımlarla inşa edebiliriz. Gençleri Türk teşkilatlarına davet etmeli ve yollarını açmalıyız” diye ekledi.‘YÖNETİCİ BULMAK ZOR’
DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Erdinç Altıntaş, teşkilat yapısına dair bilgi verirken, eskiden başkanlık için yarış yaşanırken bugün yöneticilik görevi üstlenecek isim bulmakta zorluk çekildiğine dikkat çekti. Altıntaş, “Gönüllülük esasıyla görev yapan tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Kurumumuzun güçlü olması için iletişim ve istişarenin sürekli olması şart. Mesafe olarak uzak olabiliriz, ama gönüllerimiz her zaman bir olsun” dedi.ATA SPORU BAGATUR TANITILDI
Açılış duasını yapan Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan da, ofisin sadece bir mekân değil, aile olmanın gerekliliklerini yerine getiren bir alan olmasını temenni etti. Tören, Marktredwitz Din Görevlisi Mehmet Şefik’in yemek
duasıyla sona erdi. Programda, eski Türk mücadele ve savunma sanatı ata sporu Bagatur’un tanıtımı yapıldı. Eğitmen Emre Kutlu çocuklara kısa bir gösteri sundu. Törenin sonunda emeği geçenlere plaket takdim edilirken, davetlilere yemek, çay, tatlı ve kahve ikram edildi.