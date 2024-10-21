Neuhaus’ta Türk-Alman Dayanışması: DİTİB ofisi açıldı

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DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Uğur Cankurt’un girişimiyle gerçekleşen açılış törenine, Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Neuhaus Belediye Başkanı Josef Springer, DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Erdinç Altıntaş, Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan, İGMG Kuzey Bavyera Bölge Başkanı İsmail Satır, MÜSİAD Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Haluk Dokur, Saadet Nürnberg Bölge Başkanı Musa Tamer, DİTİB Fürth Başkanı Refet Avcı, İKG-Kültür,Tarih ve Entegrasyon Araştırmaları Enstitütüsü Başkanı Dr. Latif Çelik ve birçok STK temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

