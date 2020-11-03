‘Nefret sevgiden güçlü olamaz’

“Viyana’nın merkezinde, cumhuriyetimizin ortasında toplumumuzun kalbine korkak bir terör saldırısı gerçekleşti. Yaşam mücadelesi veren yaralıların yanındayız, onların acısını paylaşıyoruz. Yaşamını yitirenler için de göz yaşı döküyoruz. Bu saldırı, toplumda özgürlüğe değer veren ve toplum içinde özgürlük değerlerini yükselten herkesi hedef aldı. Görünen o ki teröristler özgür bir toplumda yaşamaktan nefret ediyorlar. Yüz yıllarca uğruna mücadele edilen demokrasiden vazgeçmemek için çetin mücadele vereceğiz. Bunu kabul eden bizi kötü bilsin. Kendimizi ve değerlerimizi koruyacağız. Viyana’yı, Avusturya’yı ve tüm inandıklarımızı koruyacağız. Nefret hiçbir zaman, sevgiden, özgürlükten, demokrasiden ve hoşgörüden güçlü olamaz. Teröre karşı mücadele veren güvenlik güçlerine ve Avusturya’nın yanında duran uluslararası topluma teşekkür ederim.”