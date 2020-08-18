‘Ne zaman nasıl saldıracağını bilmiyordum’

VİDEO konferans yoluyla yapılan toplantıda güvenlik gerekçesiyle muhbir Murat Cem’in nerede ve gerçek isminin ne olduğu saklanırken, görüntüsü de ekrana yansıtılmadı. Ayrıca tanınmaması amacıyla sesi de değiştirildi. Anis Amri’nin 19 Aralık 2016’da Berlin’deki Noel pazarına TIR ile saldırı gerçekleştirmeden önce Murat Cem, Amri’nin terör saldırısı planladığını KRV Emniyeti’ne aktarmıştı. KRV Emniyeti de bu bilgiyi Berlin Emniyeti ile paylaşmış ancak Berlin bu bilgiyi güvenilir bulmamıştı. 20 yıldır KRV Emniyeti’ne muhbirlik yapan Murat Cem’in Anis Amri ile ilgili bilgi verdiğini der Spiegel muhabirlerinin yazdıkları ‘Undercover’ (Gizli) adlı kitapta yer almıştı. Komisyon da daha çok bu kitapta yer alan bilgiler ışığında Murat Cem’e sorular yöneltti. Komisyondan sızan bilgilere göre Murat Cem, “Ben Amri’nin saldırı düzenleyeceğini biliyordum. Bu bilgiyi de aktardım. Ancak terör saldırısının ne zaman ve nasıl olacağını bilmiyordum. Benim yoğunlaştığım Abu Walaa idi. Ancak o beni yanlış yönlendirdi” dedi.

12 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Anis Amri, gasp ettiği ve sürücüsünü öldürdüğü TIR’la 19 Aralık 2016’da Berlin’deki Noel pazarına terör saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 12 kişi öldü, 60’ın üzerinde kişi yaralandı. Saldırıdan sonra Almanya’dan kaçan Amri, İtalya’da trafik polisinin kontrolü sırasında tesadüfen fark edilmiş, yaşanan çatışmada öldürülmüştü. 20 yıl boyunca KRV Emniyeti’ne muhbirlik yapan ve en iyi muhbirlerden biri olarak nitelendirilen Murat Cem, DEAŞ’ın sözde Almanya sorumlusu olan Abu Walaa ile ilgili bilgi toplamakla görevlendirilmişti. Terörist Walaa ise şu Celle kentinde tutuklu yargılanıyor.