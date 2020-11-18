Nasıl kıydın minik Greta’ya!

ÜZERİNDE yeşil kazakla basın mensuplarının görüntü ve fotoğraf çektikleri sırada da yüzünü kırmızı bir dosyayla kapatan eğitmen Sandra M., savcının kendisine yönelik iddiaları dinlerken sürekli yere baktı. Savcı iddianamesinde sanığın daha önce görev yaptığı çocuk yuvalarında da küçük çocukları öldürmeye kalktığına ve yaraladığına yer verdi. Birlikte çalıştığı diğer eğitmenlerin soğukkanlı ve hissiz olarak tanımladıkları Sandra M., işine son verilen yuvadaki son iş gününde küçük kızı öğle uykusu sırasında göğsünden bastırarak nefessiz bırakmıştı.

İFADE VERECEK

Hastaneye kaldırılan küçük kız, iki gün verdiğin yaşam savaşını kaybetmişti. Ömür boyu hapis cezası alması beklenen eğitmen yarın yapılacak duruşmada ifade verecek. Eğitmen, polis ve savcılık sorgusunda susma hakkını kullandı. Sandra M., 183 gündür cezaevinde tutuluyor. Sanık geçen nisan ayında cinayet işlemişti.