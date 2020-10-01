‘Müslüman ve Yahudiyse çocukları da öldürürüm’

BU görüntüleri bilgisayarına ‘Türkisch BBO’ adıyla kaydeden ırkçı saldırgan, bu görüntüleri neden izlediğine ilişkin soruya, “Düşmanlarımın yanmasına ve ölmesine karşı değilim” cevabını veriyor. Ortadoğu’da yaşayan herkesin düşmanı olduğunu belirten Balliet, Müslümanları, Afrikalıları ve Yahudileri de düşman olarak görüyor. Balliet’in itiraflarının yer aldığı tutanaklarda, sinagogdan önce Halle’deki İslam Merkezi’ni basmayı planladığı, ancak Yahudileri öldürmesi durumunda eyleminin daha fazla ses getireceğini düşünerek buradan vazgeçtiği yazıyor. Sinagog kapısından içeri giremeyince yine aklına İslam Merkezi’ni basıp oradakileri öldürmeyi getiren ırkçı saldırgan, İslam Merkezi’nin uzak olması nedeniyle tekrar bu düşüncesinden vazgeçiyor. Balliet, düşmanlarını tanımak için onların kitaplarını okumak gerektiğini de söylerken, “Mesela hangileri” yönündeki soruya, “Örneğin Kur’an” cevabını veriyor. ‘KADINLARI DA ÖLDÜRÜRÜM’

Balliet, Afrikalı, Müslüman ve Yahudi çocuklarının kendisinin hedefinde olduğunu açıkça belirterek, “Eğer çocukların Müslüman veya Yahudi olduğundan emin olursam öldürürüm” diyor, bunun gerekçesini ise “İleride benim çocuklarım bunu yapmak zorunda kalmasınlar” sözleriyle anlatıyor. “Düşmanlarıma eşit muamele yaparım” diyerek farklı inanç ve etnik kökenli kadınları, yaşlıları da öldürmek istediğini de anlatıyor.

Davada müdahil avukatlar arasında yer alan göçmen kökenlileri de düşman olarak gören Balliet, bu avukatların bazı sorularını “Siz düşmansınız, size ayrıntılı bilgi vermem” diyerek cevapsız bırakıyor. Tutanaklarda Balliet’in hapishaneden başarısız kaçış denemesi de ayrıntılı olarak yer alıyor. Saldırgan firar denemesiyle ilgili, “Bunu kaçış değil de spor yaptım şeklinde kabul edin” diyor. Saldırgan, tutulduğu cezaevinin avlusundan tellere tırmanıp ikinci bir avluya geçmeyi başarmış, ancak tırmandığı ikinci tellerde gardiyanlar tarafından fark edilmişti. HALLE’DE NE OLDU?

Stephan Balliet, aracına doldurduğu patlayıcılar ve ağır silahlarla 9 Ekim 2019’da Halle kentindeki sinagogu basmak istedi. 28 yaşındaki saldırgan sinagogun giriş kapısının kilitli olması nedeniyle içeri giremedi. Böylece 60’tan fazla kişinin hayatı kurtuldu. Otomobiline binmek üzere geri döndüğünde önünden geçen 40 yaşındaki bir Alman kadına ateş edip öldürdü. Ardından otomobiliyle 500 metre ilerideki Türklere ait döner büfesini bastı. Burada yemek yiyenlerin ve çalışanların üzerine otomatik silahla ateş açtı. Müşteriler ve çalışanlar arka tarafa geçerek hayatlarını kurtarırken, 20 yaşındaki engelli bir Alman genci saldırgandan kaçamadı. Orada öldürüldü. Irkçı saldırgan tüm bu saldırıları da başındaki kaska yerleştirdiği kamerayla 36 dakika boyunca kaydedip internette canlı yayınladı. Polisin peşine düştüğü Balliet, kovalama sonrası yoldaki inşaat çalışmasına takılınca yakayı ele verdi. Magdeburg kentinde yargılanması sürüyor.