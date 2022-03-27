Münih’te ‘Savaşa hayır’ protestosu

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ELLERİNDE ‘Savaşa hayır’, ‘Rus gazı öldürüyor’, ve ‘Ukrayna’ya acil’ yardım gibi sloganlar yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yargılanmasını istedi. Polisten verilen bilgiye göre yaklaşık 700 kişinin katıldığı gösteri olaysız sona erdi.