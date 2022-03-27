Münih’te ‘Savaşa hayır’ protestosu

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Almanya’nın Münih kentindeki Königsplatz Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, Ukrayna savaşını protesto etti. Ukrayna ve Belaruslu kuruluşların yanı sıra SPD’nin öncülüğünde gerçekleşen gösteriye çok sayıda çocuklu ailelerin de katıldığı gözlemlendi.
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ELLERİNDE ‘Savaşa hayır’, ‘Rus gazı öldürüyor’, ve ‘Ukrayna’ya acil’ yardım gibi sloganlar yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yargılanmasını istedi. Polisten verilen bilgiye göre yaklaşık 700 kişinin katıldığı gösteri olaysız sona erdi.
Diğer yandan başta Bavyera hükümeti olmak üzere çok sayıda eyalet yönetimi, Rusya’da ortaya çıkan ve savaşı destekler nitelikteki ‘Z’ işaretinin yasak kapsamına alındığını duyurdu. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’ya girişini onayladığı anlamına gelen ‘Z’ sembolünü taşıyanlar hakkında cezai işlem başlatılacağı bildirildi. İsviçre’nin dünyaca ünlü sigorta şirketi Zurih de bir açıklama yaparak, yanlış anlamaları önlemek için logosundaki ‘Z’ işaretini tüm sosyal medya hesaplarından geçici olarak kaldırıldığını duyurdu.