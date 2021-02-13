Münihli taksiciler isyan etti: ‘Artık bitmek üzereyiz’

GÖSTERİYİ organize eden taksi işletmecisi 41 yaşındaki Zekai Karavas, “Artık bitmek üzereyiz, ne olacaksa olsun” diye tepki gösterdi. Birçok meslektaşının da işlerini bırakmak zorunda kaldığını belirten Karavas, şunları söyledi: “Durum o kadar vahim ki, Mercedes gibi büyük otomobil şirketleri verdikleri araçları geri almaya başladı. Bizim taksicilik toptan çökmenin eşiğine geldi. Arkadaşların neredeyse yüzde 70’i iflas vermek üzere. Yetkililer bizi yolda bıraktı. Çalışma izni var diye çok az miktarda yardım yapılıyor. Yolcular zaten kesildi. Her yer kapalı, fuar yok, sürekli müşterilerimizin çoğu evden çalışıyor, havaalanları zaten durdu. Şu an hasta taşımaktan başka işimiz yok.

‘CİROMUZ YÜZDE 80 DÜŞTÜ’

“Feryadımızı duymaları için konvoyu Başbakanlık, Meclis ve parti binaları önünden geçirdik. Umarım bu feryadımıza kulak verirler. Münih’teki 3 bin 300 taksiden belki ancak 300’ü kendini kurtarıyor. Gerisi Allah’a emanet. Kent idaresine, ‘Madem maddi katkı yok, hiç değilse yaşlıları aşı merkezine götürmek için bütçe verin’ diye teklifte bulunduk, cevapları ‘Hayır’ oldu. Böyle devam ederse hepimiz işsiz kalacağız. Cirolarımız yüzde 80 dolayında düştü. Kredilerle ayakta durmaya çalışıyoruz. Devlet ‘Dişinizi sıkın’ diyor, fakat nereye kadar.”