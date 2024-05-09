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‘Muhammed’ ismi 3 şehirde ilk sırada

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#ALMANYA#MUHAMMED#İsim
‘Muhammed’ ismi 3 şehirde ilk sırada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 09:48

Almanya’da 2023 yılında yeni doğan erkek ve kız bebeklere en çok verilen isimler sıralaması yayımlandı. Buna göre ‘Muhammed’ ismi, Berlin, Bremen ve Hamburg’da erkek çocuklarında verilen isimler sıralamasında ilk, Kuzey Ren Vestfalya ve Hessen’de ise sırada yer aldı.

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ALMANYA genelinde ise en popüler bebek isimleri listesinde kızlarda ‘Sophia’ birinci, ‘Emilia’ ikinci, ‘Emma’ ise üçüncü sırada yer alırken, erkeklerde ‘Noah’ birinci, ‘Mattheo’ ikinci, ‘Leon’ ise üçüncü sırada yer aldı. Almanya’da 2022 yılında ‘Emilia’ kız çocuk isimlerinde ilk sırada yer alıyordu. Alman Dili Derneği, 1977’den bu yana yeni doğan bebeklere verilen en popüler isimlerin listesini yayınlıyor. Kuruluşa göre sonuçlar, Almanya genelinde yaklaşık 750 nüfus müdürlüğünden alınan 900 bin isme dayanıyor.

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#ALMANYA#MUHAMMED#İsim

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