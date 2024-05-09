‘Muhammed’ ismi 3 şehirde ilk sırada

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ALMANYA genelinde ise en popüler bebek isimleri listesinde kızlarda ‘Sophia’ birinci, ‘Emilia’ ikinci, ‘Emma’ ise üçüncü sırada yer alırken, erkeklerde ‘Noah’ birinci, ‘Mattheo’ ikinci, ‘Leon’ ise üçüncü sırada yer aldı. Almanya’da 2022 yılında ‘Emilia’ kız çocuk isimlerinde ilk sırada yer alıyordu. Alman Dili Derneği, 1977’den bu yana yeni doğan bebeklere verilen en popüler isimlerin listesini yayınlıyor. Kuruluşa göre sonuçlar, Almanya genelinde yaklaşık 750 nüfus müdürlüğünden alınan 900 bin isme dayanıyor.