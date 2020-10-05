‘Mobil Çalışma Yasası’ geliyor

EVDEN çalışmanın performansı etkilemediği sürece uygulanabileceğini belirten Heil, şunları söyledi: “Eşlerin ikisi de işi gereği uzaktan çalışabiliyorsa, bana göre sırayla her biri haftanın bir günü işini evden yapmalı. Bu, aile hayatını çok daha kolaylaştırır. Koronavirüs bize mobil çalışmanın sanıldığından daha fazla mümkün olduğunu öğretti. Modern çalışma dünyasının bir parçası olan mobil çalışmanın artık bir yasaya ihtiyacı var.”

Alman Sendikalar Birliği (DGB) Başkanı Reiner Hoffmann ise gün sayısının artırılmasından yana: “Evden çalışma gün sayısının 24 ile sınırlandırılması çok az. Bu iki haftada bir evden çalışma anlamına gelir.”

EVDE ÇALIŞANLAR MEMNUN

Yeşiller de aynı şekilde sürenin az olduğunu savunuyor. Yeşiller Çalışma Politikaları Sözcüsü Beate Müller Gemmeke, “Çok açık olarak her çalışan haftanın bir veya iki günü evden çalışma hakkını ister. Bunun da güvence altına alınmasını bekler” dedi. Almanya’da temmuz ve ağustos aylarında çalışanların yüzde 36’sı işini evden yürüttü. Bu oran ülkede 14.4 milyon çalışanın söz konusu zaman diliminde evden çalıştığı anlamına geliyor. Yapılan bir araştırmanın sonucuna göre ise evden çalışanların yüzde 87’i durumdan memnun.