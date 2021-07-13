‘Misafir İşçi’ anıtı törenle açıldı

BİR yüzünde misafir işçilere teşekkür yazısının bulunduğu, bir tarafında elinde bavulla gelen ilk kuşak işçiyi, bir diğer tarafında ise ilk gelen erkek ve daha sonra kadın işçileri tasvir eden figürlerin yer aldığı anıt, Ludwig Erhard Merkezi’nde sanatçı Andre Jeschar tarafından yapıldı. Açılış törenine Fürth Belediye Başkanı Dr. Thomas Jung, Nürnberg Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke, eski meclis üyesi Ayhan Yeşil, ilk kuşak Türklerden Mesude Yeşil, torunu Mehmet Yeşil, Nürnberg Türk Toplumu Başkanı Bülent Bayraktar, DİTİB Fürth Başkanı Refet Avcı, Bavyera milletvekili Petra Gutenberger ile çok sayıda Türk ve Alman davetli katıldı. Aylan Yeşil, Dr. Thomas Jung

10 BİN TÜRK YAŞIYOR

Fürth’e ilk gelenlerin İtalyan işçiler olduğunu ancak şimdi Türklerin ilk sırayı aldığını, 129 bin nüfuslu kentte 10 bin Türkiye kökenlinin yaşadığını belirten Belediye Başkanı Dr. Thomas Jung, “Onlara müteşekkiriz dedi. Ayhan Yeşil de manevi değeri çok yüksek olan bu anıtın açılmasını sevinçle karşıladıklarını söyledi. İlk kuşak misafir işçilerden olan Mesude Yeşil ise o dönem Fürth’de Grundig firmasında çalıştığını söyledi. Thomas Jung, ilk kuşak Türklerden Mesude Yeşil, oğlu Ayhan Yeşil ve torunu Mehmet Yeşil (soldan sağa)

