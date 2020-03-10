Minik Tayyip hayata tutunacak!

KÖLN’ün Bocklemünd semtinde oturan down sendromlu lösemi hastası Tayyip Selöz’ün babası Mustafa Selöz Tayyip’in ailenin en küçük çocuk olduğunu geçen yıl ekim ayında Tayyip’in yanağının şişmeye başlaması üzerine hastaneye gittiklerini söyledi. Yapılan tahliller sonucunda oğlunun lösemi hastalığına yakalandığını öğrendiklerini açıkladı.





KAMPANYAYA REKOR KATILIM

Baba Selöz, minik Tayyip’in tedavisi için Alman Kemik iliği Bankası (DKMS) organizasyonuyla Köln’de 2 Şubat 2020 günü yapılan kampanyaya rekor katılımla 650 kişi geldiğini ifade etti. Kan Bankası tıbbi ekibinin yaptıkları tetkikler sonucu 3 uygun ilik bulunduğunu, yapılacak testler sonucu en uygun olan donörden Düsseldorf Tıp Fakültesi’nde kök hücre naklinin yapılacağını söyledi. Mustafa Selöz kampanyaya katılan herkese ayrıca teşekkür etti. Tayyip’in dayısı Zekeriya Kavla bulunan 3 donörden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek “Herkesin çocuğuna Allah şifalar versin” dedi. Anne Hülya Selöz geçen sonbahar tatilinde çocuğunun rahatsızlandığını, kendi ev doktorunun yıllık izinde olması sebebiyle hastalığın tanısında uzun bir süreç yaşadıklarını söyledi.





BAŞKA HASTALARA DA UMUT OLACAK

Anne Hülya Selöz, Köln Üniversitesi Kliniği’ne rahatsızlığının tedavisi için tekrar gittiklerini ama yeterince doktor olmadığı için imza atarak çıktılarını ifade etti. Amsterdam Çocuk Kliniği’ne başvuran Selöz ailesi, kemoterapi tedavisine başladıklarını aktardı. Anne Selöz, doktorların kendisine down sendromlu çocukların kromozom sayılarından dolayı lösemi hastalığının çok hızlı geliştiğini aktardığını söyledi. Öte yandan Alman Kemik iliği Bankası (DKMS) organizesi ile Köln’de 2 Şubat 2020 günü yapılan kampanyaya katılan 650 kişi, tüm kampanyalarda olduğu gibi dünya genelinde bulunan tüm hastalar için umut ışığı olacaklar.