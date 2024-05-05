Minik öğrencilerin coşkusu görülmeye değerdi

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Intev Bottrop üyeleri, Selcem Türk Halk Müziği Korosu, çok sayıda öğrenci grubu ve ailelerin katıldığı şenlikte, minik öğrenciler şiir okudu, semazen gösterisi düzenledi, Intev Bottrop Selcem THM Korosu üyeleri Hacivat-Karagöz oyununu sergiledi, Barış Manco tiplemesi sahnelendi. Intev Bottrop Selcem THM Korosu’nun seslendirdiği Anadolu türküleri davetliler tarafından büyük alkış aldı. Şenlikte sahneye çıkarak şiir okuyan ve farklı enstrümanlar eşliğinde şarkılar seslendiren minik katılımcıları coşturdu. Dortmund Türk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden Alper Çelik’in bağlamasıyla sunduğu mini konseri çok beğenildi. Minik Alper, ‘Karadır Kaşların’, ‘Nem Kaldı’ ve ‘Söyle Söyle’ adlı türküleri başarıyla seslendirdi. Etkinlikte ayrıca şair yazar Hatice Satgun da şiirler okudu.

