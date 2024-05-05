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Minik öğrencilerin coşkusu görülmeye değerdi

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#Almanya#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Etkinliği#Bottrop Kültürlerarası Veliler Derneği
Minik öğrencilerin coşkusu görülmeye değerdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 11:39

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Bottrop kentinde faaliyet gösteren Bottrop Kültürlerarası Veliler Derneği’nin (Intev Bottrop) gecikmeli olarak dün (cumartesi) düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katılım yoğun oldu.

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Intev Bottrop üyeleri, Selcem Türk Halk Müziği Korosu, çok sayıda öğrenci grubu ve ailelerin katıldığı şenlikte, minik öğrenciler şiir okudu, semazen gösterisi düzenledi, Intev Bottrop Selcem THM Korosu üyeleri Hacivat-Karagöz oyununu sergiledi, Barış Manco tiplemesi sahnelendi. Intev Bottrop Selcem THM Korosu’nun seslendirdiği Anadolu türküleri davetliler tarafından büyük alkış aldı. Şenlikte sahneye çıkarak şiir okuyan ve farklı enstrümanlar eşliğinde şarkılar seslendiren minik katılımcıları coşturdu. Dortmund Türk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden Alper Çelik’in bağlamasıyla sunduğu mini konseri çok beğenildi. Minik Alper, ‘Karadır Kaşların’, ‘Nem Kaldı’ ve ‘Söyle Söyle’ adlı türküleri başarıyla seslendirdi. Etkinlikte ayrıca şair yazar Hatice Satgun da şiirler okudu.

Minik öğrencilerin coşkusu görülmeye değerdi

Minik öğrencilerin coşkusu görülmeye değerdi

Minik öğrencilerin coşkusu görülmeye değerdi




 

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#Almanya#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Etkinliği#Bottrop Kültürlerarası Veliler Derneği

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