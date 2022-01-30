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HABERLERAvrupa Haberleri

Minijob ücreti 520 euro olacak

#Almanya#Minijob Ücreti 520 Euro Olacak#AVRUPADAN HABERLER
Minijob ücreti 520 euro olacak

Almanya’da şu anda 450 euro olan ‘minijob’ ücreti 520 euro’ya yükselecek. Federal Çalışma Bakanlığı’nın asgari ücretteki artışa paralel olarak ‘minijob’ işlerdeki ücretin de artacağını açıkladı.

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FEDERAL Çalışma Bakanı Hubertus Heil, koalisyon görüşmelerinde bu konuda uzlaşıldığını ve 1 Ekim’den itibaren asgari ücretin 12 euroya yükselmesiyle ‘minijob’ ücretlerin de artacağını açıkladı. Koalisyon sözleşmesinde, “Gelecekte, mini çalışma sınırı, asgari ücret koşullarında haftalık 10 saatlik çalışma süresine dayanacak” diye belirtildi. Bakan Heil, geçtiğimiz günlerde asgari ücret artışına ilişkin bir yasa tasarısı sunmuştu. Heil, aynı zamanda SPD, Yeşiller ve FDP arasındaki koalisyon hükümetinin de merkezi bir projesi olan ‘Hartz IV’ün yerine geçmesi planlanan ‘Bürgergeld’ (vatandaşlık yardımı) ile ilgili olarak Federal Meclis’in buna bu yıl karar vereceğini duyurdu. Ancak ‘vatandaşlık yardımı’ gelirinin gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanıyor. Konuyla ilgili açıklamada yapan Heil, “Bu büyük reform zaman alacak. Çünkü gerekli bilgisayar programları da dahil olmak üzere birçok idari sorunun çözülmesi gerekiyor. Konu uzun vadede insanları yardımdan kurtarıp işe almakla ilgili” dedi. Heil, ayrıca vatandaşlık yardımının getirilmesinden önce, genel olarak ‘Hartz IV’ oranlarını artırmak istemediğini, ancak ihtiyacı olan ailelere aylık acil ek ücret verileceğini söyledi. Heil, bu konuda da Federal Aile Bakanı ve Maliye Bakanı ile görüştüklerini belirtti.

Minijob ücreti 520 euro olacak

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