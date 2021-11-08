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HABERLERAvrupa Haberleri

Mina Engelliler Tiyatro Grubu’na Ödül

#Almanya#Mina Engelliler Tiyatro Grubu’Na Ödül#AVRUPADAN HABERLER
Mina Engelliler Tiyatro Grubu’na Ödül

Mina Tiyatro Grubu, yedi yıldır engelli ve engelsiz bireylerin bir arada yer aldığı, birbirinden farklı tiyatro sahnelemeleri nedeniyle ‘Deutsche Heilpeadagogische Gesellschaft e.V.’ (Alman Tedavi Eğitimcileri Topluluğu) tarafından ödüle layık görüldü.

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‘MİNA-Farklılığı Yaşa Derneği’ tarafından düzenlenen törende, DHG yönetim kurulundan Prof. Monika Seifert, Prof. Dr. Vera Munde ve Heinz Becker ödülü tiyatro grubuna verdiler. Mina Tiyatro Grubu yıllardır sahneledikleri, ‘Ayoğlan’, ‘Ağlayan Nar Gülen Ayva’, ‘Hayat Bayram Olsa’, ‘Mucizevi Bal’ gibi şaşırtıcı oyunlarla belli bir seyirci kitlesi oluşturdu. Grubun tiyatro pedagoğu Hülya Karcı, katılımcıların yeteneklerini ortaya çıkarmak, cesaret vermek, yaratıcı bir süreç içinde hayata bağlı kalabilmek için tiyatronun en iyi yöntemlerden biri olduğunu söylüyor.

Mina Engelliler Tiyatro Grubu’na Ödül

Mina Engelliler Tiyatro Grubu’na Ödül
‘SİNDİRELLA’YA HAZIRLANIYORLAR
Pandemi nedeniyle bir süre zoom üzerinden provalarına yılmadan devam eden grup bir süreden beri yüz yüze provalara başladı. Yeni oyunları ‘Sindirella’yı bir müzikal olarak sahnelemeye hazırlanıyorlar. Mina Farklılığı Yaşa Derneği Projeler Yönetecisi Yıldız Yorulmaz-Akgün, oyunun pandemi koşulları elverirse 2022 yılı ilkbaharında sahneleneceği müjdesini verirken, gurubun Sanat Yönetmeni Hülya Karcı, “Bu ödül yılların Mina Tiyatro Gurubu için büyük bir motivasyon oldu. Oyun oynama, yetenekleri sahneye taşıma, sevinci paylaşma, birlikte bir işin üstesinden gelme ve dayanışma için yeniden yola devam etme gücü verdi. Katkıda bulunan herkesi ve yüzümüzü güldüren çocuklarımızı buradan tekrar kutluyorum, sıkı sıkı sarılıyorum” diyor.
Mina Engelliler Tiyatro Grubu’na Ödül

Mina Engelliler Tiyatro Grubu’na Ödül

Mina Engelliler Tiyatro Grubu’na Ödül

Mina Engelliler Tiyatro Grubu’na Ödül

Mina Engelliler Tiyatro Grubu’na Ödül

Mina Engelliler Tiyatro Grubu’na Ödül

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#Almanya#Mina Engelliler Tiyatro Grubu’Na Ödül#AVRUPADAN HABERLER

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