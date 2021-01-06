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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 06.01.2021 - 14:03 | Son Güncelleme:

Michelin, 3 yılda 2 bin 300 işçi çıkaracak

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Michelin, 3 yılda 2 bin 300 işçi çıkaracak
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Fransız lastik üreticisi Michelin, gelecek 3 yılda 127 bin kişilik iş gücünün 2 bin 300’ünü azaltacağını duyurdu.

Michelin’den yapılan açıklamada, şirketin, üretim, kurumsal ve idari faaliyetlerde rekabet gücünü yüzde 5 artırmayı hedeflediği belirtildi. Açıklamada, işten çıkarmaların ve fabrika kapanışlarının planlanmadığı vurgulanarak, Fransa’da iş gücündeki 2 bin 300 kişilik azaltımın gönüllü erken emeklilik ve işten çıkarma yoluyla olacağı kaydedildi.

 

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