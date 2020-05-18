Mezbahada çalışan 92 kişide virüs çıktı
Almanya’da son dönemlerde mezbahalarda Kovid-19 salgınına sık sık rastlanılıyor. Daha önce başka eyaletlerdeki kesimhanelerinde çalışanlarda tespit edilen hastalık, şimdi de Aşağı Saksonya Eyaleti’ndeki mezbahada ortaya çıktı. Osnabrück’teki mezbahada çalışan 92 kişide koronavirüs tespit edildi.
VİRÜS sadece Osnabrück’teki mezbahada değil, eyalet sınırları içinde bulunan Gütersloh, Steinfurt, Vesel ve Vechta kentlerindeki kesimhanelerde çalışan 30 kişide daha tespit edildi. Osnabrück Sağlık Dairesi yetkilileri virüs tespit edilen çalışanlarla temasta bulunanların 14 günlük karantinaya alındığını duyurdu. Sağlık dairesi yetkilileri virüsün sektörde faaliyet gösteren diğer firmalara sıçramasından endişe ediyor.
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