Meydanlar koyunlara kalınca...

SAMSUN’un Atakum ilçesindeki, Cağaloğlu Bulvarı’ndan sahur vakti sürü halinde geçen koyunları çevrede oturanlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Daha sonra sosyal medya ve haber ajansları yoluyla dünyaya yayılan ilginç görüntülere İngiltere basını da kayıtsız kalmadı. Ülkenin devlet kanalı BBC görüntüleri internet sitesinde “Yüzlerce koyun sokağa çıkma yasağı altındaki kente akın etti” başlığıyla duyururken, “Koyunlar, Samsun’un boş sokaklarında gönüllerince yürüyüp, otladı” ifadelerini kullandı. Guardian gazetesi internet sitesinde videoyu “Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde koyunlar, kentin boş sokaklarında çobanlarını takip ederken, bazıları fırsat buldukça, yol kenarlarındaki otları yedi” diye yayınladı. Sky televizyonu ile Daily Mail ve Daily Mirror gibi bulvar gazeteleri de Samsun’da çekilen ilginç görüntülere yer verirken, Daily Mirror benzer görüntülerin geçen ay keçiler tarafından işgal edilen Galler’deki bir kasabada da yaşandığını hatırlattı. İngiliz medyası Ragip Soylu adlı bir gazetecinin Twitter hesabında paylaştığı videoyu da yayınladı.

