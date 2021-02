‘Mesut Özil bir transfer başarısıdır’

ALMANYA Bundesliga 2’de son 9 haftada aldığı 6 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken ve Bundesliga 1’e yükselmek için mücadele veren Hannover 96’nın teknik direktörü Kenan Koçak, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Yaz transfer döneminde takımın 4 önemli oyuncusunun büyük liglere transfer olduğunu aktaran 40 yaşındaki teknik adam, “Yaz aylarında 4 önemli oyuncumuzu kaybettik. Büyük takımlara transfer oldular. Koronadan dolayı da transfer dönemini iyi geçiremedik. Ancak yeni bir yapılanma ile takımı buralara kadar getirdik. Bu yapılanmanın ardından bu durumda olmak takımın büyük bir başarısıdır. Fazla üstleri şu anda konuşmadan da mutlu olmak lazım. Çünkü biz hem oyuncu yetiştirdik hem para kazandırdık. Şu anda da böyle bir süreçte yarışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

‘RAKİBİN KİM OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL’

Bundesliga 2’de en az gol yiyen takımlar arasında yer aldıklarına dikkati çeken Koçak, şöyle devam etti: “Bu benim felsefem ile alakalı. Bana göre en iyi savunma hücumdur. Futbolcularıma da her zaman aktif olmayı, rakibi prese boğmayı, rakip sahada pres varyasyonlarını aşılamaya çalıştım. Top kapma gibi bazı istatistiklerde de lig birincisiyiz. Atak futbol oynamaya çalışıyoruz. Top bizde olduğu için de fazla pozisyon vermiyoruz. Rakibimiz kim olursa olsun bizim oyun felsefemiz her zaman aynı. Rakibin kim olduğu bizim için önemli değil. Biz kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmaya varamayan Mehmet Ekici bir dönem bizimle antrenman yaptı. Mehmet değerli bir oyuncu, değerli bir kişilik. Transfer için iki tarafın anlaşması lazım. Kulüp ve oyuncunun menajerleri arasında bir görüşme oldu ancak benim bir bilgim yok. Daha önce Türkiye’de forma giymiş Patrick Twumasi ve Barış Başdaş gibi oyuncuları kadromuza kattık. İkisi de alışma sürecinde. Henüz tam olarak adapte olamadılar. Zor, gücü yüksek bir lige geldiler. Transfer konusunda Türkiye’de git geller oluyor. Tabii ki Türkiye’de takip ettiğimiz oyuncular var. Ancak bunların isimlerini vermek olmaz, verirsek rakiplerimizi uyandırırız. Türkiye liglerinde de takip ettiğimiz oyuncular var.” ‘MESUT FENERBAHÇEYE BÜYÜK KATKILAR VERECEKTİR’

Mesut Özil’in Fenerbahçe ve Türk futboluna büyük katkılar vereceğini vurgulayan Kenan Koçak, “Mesut Özil bir transfer başarısıdır. Onun için öncelikle başkan Ali Koç’u, yönetim kurulunu, sportif direktör Emre Belözoğlu’nu ve camiayı tebrik etmek lazım. Mesut Özil transferi herhangi bir transfer değil, büyük bir transfer. Mesut, Real Madrid’de, Arsenal’da forma giymiş, dünya şampiyonluğu yaşamış, kendini ispatlamış büyük ve değerli bir isim. Mesut, Türk futboluna ve Fenerbahçe’ye büyük katkılar verecektir” dedi. Milli futbolcu Ozan Kabak’ın İngiliz devi Liverpool’a transferini de yorumlayan Koçak, şunları söyledi:

“Ozan Kabak, geçen sene Stuttgart ile küme düştükten sonra Schalke 04’e geldi. Orada da takım iyi gitmedi. Takım iyi gitmemesine rağmen bir oyuncu transfer oluyorsa, bu, o oyuncunun kalitesini gösterir. Ozan bir sakatlık dönemi geçirdi. Değerli, Türk futbolunun gelecek için önemli isimlerinden birisi. Liverpool’a kiralık olarak gitti. Dünyanın en iyi hocalarından birine teslim edildi. Klopp benim yakın dostum. Eminim ki Kloop, Ozan Kabak’ın kalitesine kalite katacak, onu daha iyi bir oyuncu yapacaktır. Hem Türkiye hem de Ozan Kabak adına büyük bir transfer oldu.”

‘SERDAR DURSUN’A KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK’

Kenan Koçak, Almanya’da yetişen forvet Serdar Dursun için ise “Serdar Dursun düzgün bir karakter. Almanya’da büyük bir çıkış yakaladı, iyi golcü. Ancak takımıyla sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor. Onun için kontrol şu anda Darmstadt Kulübü’nde. Sözleşmesi yazın bitecek. Serdar ve menajeri de durumu değerlendiriyordur. İyi bir karakteri var. Kendini Almanya’da ispatlamış bir golcü. Bizim de kaliteli, karakterli her futbolcuya olduğu gibi Serdar Dursun’a da kapımız her zaman açık” diye konuştu. Süper Lig’den zaman zaman kendisine teklifler geldiğini, ancak görev yapan teknik direktörlere saygısızlık yapmamak için isim vermesinin doğru olmadığını dile getiren genç çalıştırıcı, şöyle devam etti:

‘TÜRKİYE’DEN TEKLİFLER ALIYORUM’

“Öncelikle bu sezonun hazırlıklarına yaz döneminde 13-14 oyuncuyla başladık. Yapılanmaya giderken takımın önemli oyuncularını kaybettik. Transferlerimiz de geç geldi. Zor bir dönem olacağını biliyorduk ki ligin ilk yarısında da bunu gördük. Sonrasında iyi işler yaptık. Benim teknik adam olarak meslektaşlarıma her zaman saygım vardır. Onun için şu kulüp beni istedi, şu kulüpten teklif aldım, demem. Bunu dersem hem kulübe hem de orada çalışan hocaya saygısızlık yapmış olurum. Zaman zaman Türkiye’den teklifler geliyor. Oturup konuşuyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Türkiye benim ülkem, memleketim. Tabii ki orada görev yapabilirim. Türkiye ligini de yakından takip ediyorum. Zaman ne gösterir bilemeyiz, hakkımızda hayırlısı olsun.”

Son olarak Türkiye’deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Kenan Koçak, şu ifadeleri kullandı: “Yarış hakkında şu anda bir şey söylemek oldukça zor. Tatlı bir rekabet var. Böyle de devam edeceğe benziyor. Böyle olması taraftarlar açısından tabii ki güzel. Şu anda bir takımı favori göstermek yanlış olur. Her şey olabilir. Ufak detaylar çok önemli. İpi göğüsleyen takım inşallah hak eden olur.”