Merz yine ‘Adayım’ dedi

SAARLAND eyaletine bağlı Arnsberg ve Sundern bölgesinden aday gösterilen Merz, “Ben severek bölgemin insanlarını Federal Meclis’te temsil etmek ve onların çıkarlarını savunmak istiyorum” dedi. Kendi bölgesindeki delegelere mektup yazarak adaylığını desteklemelerini isteyen Merz’in seçim bölgesinde CDU’lu Federal Meclis milletvekili Partrick Sensburg ile yarışacağı belirtildi. Sensburg, karşısına kim çıkarsa çıksın adaylığını koyacağını açıkladı.

Friedrich Merz, Başbakan Angela Merkel’in 2018’de parti genel başkanlığına aday olmayacağını ilan etmesinden sonra yerine geçmek için aday oldu. Ancak yarışı CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer kazandı. Merz, Kramp-Karenbauer’in 2020 yılında görevi bırakacağını ilan etmesi üzerine yine aday oldu. Geçen ay dijital olarak gerçekleştirilen seçimde Kuzey Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet ile yarışan Merz, yine kaybetti. Merz, şimdi de 2009 yılında terk ettiği Federal Meclis’e yeniden milletvekili olarak girmek için kolları sıvadı. 65 yaşındaki Friedrich Merz, 2000-2002 yılları arasında CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanlığı yaptı. Ancak 2000 yılında CDU’nun başına geçen Angela Merkel, 2002 yılında Merz’i koltuğundan ederek yerine geçti.