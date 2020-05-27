Merkel'in korona planı delik deşik

ALMANYA Başbakanı Merkel’in korona önlemleri planını eyaletler delik deşik etti. Yoğun görüşme ve çabalar sonucu eyaletler federal hükümetle sosyal temas kısıtlaması kuralı üzerinde anlaştı. Ancak eyaletler buna rağmen kendi özel kararlarını alma hakkını da muhafaza etti. Thüringen Eyaleti’nin Sol Partili Başbakanı Bodo Ramelow, kamusal alanda ayrı yol izleme hakkını saklı tuttu. Bodo Ramelow, “Kriz modundan çıkmamız gerekir” dedi. Eyalet başbakanlarıyla Başbakan Merkel arasında gelecekte telekonferans yapılıp yapılmayacağı da belirsiz. Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, “Merkel’le gelecekte bir konferans yok” dedi. Almanya genelinde 1.5 metre sosyal mesafe, maske şartı ve hijyen kuralları yanında kapalı mekanlarda en fazla 10 insan veya iki ayrı ailenin bir araya gelmesini sınırlayan sosyal temas kısıtlaması geçerli olacak. Ancak eyaletler hangi kuralları kaldıracaklarına ya da hangi yeni kuralları getireceklerine federal hükümetten bağımsız olarak kendileri karar verecekler. Üzerinde uzlaşılan sosyal temas sınırlaması da bir tavsiye niteliği taşıyor. İki ayrı haneden insanların bir araya gelmesi durumunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi, kişi sayısının odanın büyüklüğüne göre ayarlanması, eğer mümkünse bulaşma riskinin düşük olduğu açık havada buluşulması, kapalı mekanlarda buluşma durumunda mekanın bol bol havalandırılması ve temas edilen çevrenin aynı kalması tavsiye ediliyor.

AYRI YOL

Bu uzlaşmaya rağmen eyalet başbakanları arka arkaya basın toplantıları düzenleyerek, birbirinden zamanlama olarak da çok farklı olan kararlarını açıkladılar. Önemli kararlar şöyle:

Kuzey Ren Vestfalya’da 30 Mayıs’tan itibaren korona önlemlerinde önemli kısıtlamalar kalkıyor. Cumartesi gününden itibaren temasın kaçınılmaz olduğu tüm spor faaliyetlerine izin verilecek. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları altında termaller, yüzme havuzları, sinemalar, tiyatrolar açılacak.

Bavyera Eyaleti 15 Haziran tarihinden itibaren sinema, tiyatro ve konser salonlarını açacak. 1 Temmuz tarihine kadar tüm kreş ve anaokulları tam kapasite çalışacak.

Hamburg’da 2 Haziran itibariyle jimnastik salonları, sinema ve açık havuzlar kapılarını açacak.

Baden Württemberg’de haziran sonuna kadar tüm kreşler normale dönmüş olacak.

Rheinland Pfalz Eyaleti’nde 27 Mayıs itibariyle sinemalar, tüm jimnastik salonları, açık havuzlar açıldı.

Saksonya Anhalt Eyaleti’nde tüm ilkokul öğrencileri 15 Haziran’a kadar ders başı yapmış olacak.

Brandenburg Eyaleti’nde 150 kişiye kadar gösteri ve ibadet izni var.