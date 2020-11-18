Dünya liderlerini anlattığı ‘A Promised Land’ ‘Vaat Edilmiş Toprak’ kitabında Başbakan Merkel için, “Merkel’in gözleri büyük ve parlak maviydi. Sırayla hayal kırıklığı, eğlence ve endişe ifadeleri alabiliyorlardı. Öte yandan, kendisiyle barışık olma hali onun analitik farkındalığını yansıtıyordu. Duygusal patlamalardan veya abartılı retoriklerden şüphelendiği biliniyordu” sözlerine yer verdi.

Merkel’i tanıdıkça onu daha çok sempatik bulduğunu da yazan Obama, “Merkel’i güvenilir, dürüst, entelektüel, hassas, doğal ve dostça buldum. İlk başlarda biraz kuşkuluydu. Güzel konuşan insanlara güvenmediğini söyledi” sözlerine de kitabında yer verdi. Merkel’i Avrupa’daki en önemli müttefiki olarak da değerlendiren Obama, “Örgütsel beceri, stratejik zekâ ve sarsılmaz sabrının karışımıyla yükseldi” sözleriyle Merkel’in gücünü aldığı özelliklerini saydı.