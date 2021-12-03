Merkel’e askeri uğurlama

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22 Kasım 2005 tarihinde başbakanlık koltuğuna oturan ve muhtemelen gelecek hafta çarşamba günü görevi SPD’li Olaf Scholz’a devredecek olan Angela Merkel için dün akşam Federal Ordu (Bundeswehr) tarafından bir uğurlama töreni düzenlendi. Federal Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen ve salgın nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin çağrıldığı törene Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Merkel hükümetlerinde kabinede görev alan eski ve yeni bakanlar da katıldı.
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16 yıldır Almanya Başbakanı olarak görev yapan Merkel, tören öncesi kısa bir konuşma yaptı. “Bugün burada sizlerin önünde her şeyden önce minnettarlık ve tevazu hissediyorum. Her şeyden önce bu kadar uzun süre görev yapmama izin verildiği için” diyen Merkel, görevi boyunca kendisinin yanında olan çalışma arkadaşlarına ve ailelerine, salgın nedeniyle bu zor dönemde gece gündüz demeden çaba gösteren doktorlara, hemşirelere, sağlık personellerine ve ilk yadım hizmeti verenlere teşekkür etti.
Görev dönemini ‘enerji dolu ve meydan okuyan yıllar’ olarak niteleyen Merkel, hem politikacı hem de sivil bir insan olarak gereken çabayı gösterdiğini belirtti ve “Yerine de getirdik” dedi. Kin, nefret ve yalan yanlış bilgilendirmelere karşı demokrasinin savunulması çağrısında da bulunan Angela Merkel, görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete dönük olarak, “Dünyaya başkalarının gözüyle bakmaya cesaretlendirmek istiyorum” dedi. Ayrıca kendisinden görevi devralacak Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz’a da ‘bol şanslar’ diledi. “Ben geleceği iyi bir biçimde şekillendirmeyi sürdüreceğimizden eminim” diyen Merkel, kalpten çalışınca üstesinden gelinmeyecek hiçbir şeyin olmayacağını vurguladı.
İSTEDİĞİ ŞARKILAR ÇALDI Hamburg’da doğan ve henüz 4 yaşındayken eski Doğu Almanya olarak bilinen Almanya Demokratik Cumhuriyeti’nde büyüyen 67 yaşındaki Angela Merkel’in, törende çalınmasını ve söylenmesini istediği şarkıları dinlerken duygulu anlar yaşadığı gözden kaçmadı. Ellerinde meşaleler taşıyan üniformalı, miğferli askerler, komandolar ve özel harekât birlikleri eşliğinde gerçekleştirilen törende ‘Grosser Gott, wir loben Dich’ (Büyük Tanrı, Seni Övüyoruz) adlı ilahinin yanı sıra ünlü Doğu Alman şarkıcı Nina Hagen’in ‘Du hast den Farbfilm vergessen’ (Renkli Filmi Unuttun) ve aynı zamanda aktrist olan ünlü şarkıcı Hildegard Knef’in ‘Für mich solls rote Rosen regnen’ (Benim İçin Kırmızı Güller Yağsın) parçaları çalındı. Özellikle Hildegard Kneft’in parçası çalınırken, Merkel’in ağlamamak için kendisini zor tuttuğu gözlendi.