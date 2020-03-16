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Haber Giriş: 16.03.2020 - 11:22,Son Güncelleme:/

Merkel’den, Türkçe alt yazılı koronavirüs mesajı  

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Merkel’den, Türkçe alt yazılı koronavirüs mesajı  
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Almanya Başbakanlık ofisi, Başbakan Angela Merkel’in koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarının yer aldığı Türkçe alt yazılı bir video yayınladı. 

ALMANYA Başbakanı Merkel, mesajında, koronavirüsün Almanya’da herkes için büyük zorlu bir görev olduğunu belirterek, virüsün yayılmaması için çalıştıkları söyledi. Merkel, “Bizim gibi aynı durumda olan birçok ülke var, hatta dünya genelinde ülkelerin büyük bir çoğunluğu bizimle aynı durumda. Bu nedenle bu virüse pandemi diyoruz. Söz konusu olan virüs, yeni bir tür. İlacı yok ve aşısı da yok. Bu nedenden ötürü, sağlık sistemlerimizde aşırı yük oluşmaması için virüsün yayılmasını yavaşlatmamız gerekiyor. Bu da, sosyal ilişkilerimizi mümkün oldukça her türlü alanda kısıtlamamız gerektiği anlamına geliyor” dedi. Almanya’da vaka saysının 5 bin 813’e, hayatını kaybedenlerin saysının ise 13’e yükseldiği belirtildi.

 

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