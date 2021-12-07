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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Merkel, uluslararası diplomasinin Titan’ı’

#Angela Merkel#Boris Johnson#AVRUPADAN HABERLER
‘Merkel, uluslararası diplomasinin Titan’ı’

Almanya’da 16 yıllık iktidarı yarın sona erecek olan Başbakan Angela Merkel’in çalışmalarını ünlü isimler değerlendirdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Angela Merkel’i övenler arasında yer aldı.

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MERKEL’in görevinin sona ermesiyle ilgili olarak Bild gazetesine bir makale yazan Johnson, Merkel’i ‘uluslararası diplomasinin Titan’ı’ olarak tanımladı. Merkel’in uluslararası çalışmalarını öven Johnson, “Bu yüzyıldaki herhangi bir Avrupa lideriyle karşılaştırıldığında, uluslararası sahnede kesinlikle en büyük katkıyı yaptı ve mirasının gelecek nesilleri şekillendireceğine inanıyorum” dedi.
Merkel’in görevi bırakacak olmasıyla ilgili birçok eski Alman siyasetçi de görüş belirtti. SPD’li eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Merkel’in Almanya’da önemli siyasetçilerden biri olarak tarihe geçeceğini belirtirken, “Çünkü bu ülkeyi ve onunla birlikte Avrupa’yı istikrarlı hale getirdi, hedefinde tuttu. Almanya Başbakanı olarak otururken bile, önünde duran ve görünür boyutta poz veren birçok kişiden daha fazla siyasi güç yayıyordu” dedi. Eski Bavyera Başbakanı Edmund Stoiber, Merkel’i “Kelimenin tam anlamıyla devletin hizmetinde” diye tanımladı. Eski buz pateni Dünya Şampiyonu Katarina Witt de “Benim için küresel çapta yorulmaz, güvenilir ve çalışkan biriydi” yorumunda bulundu.

 

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#Angela Merkel#Boris Johnson#AVRUPADAN HABERLER

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