Merkel: Rakibimiz virüs, onunla savaşıyoruz

BAŞBAKAN Angela Merkel, gevşemelere dönük somut bir plana gereksinim duyulduğunun altını çizerken, “Bir aç, bir kapat doğru olmaz. İnsanlar için birkaç gün daha beklemeleri, belirsizlikten daha önemli ve daha iyidir” açıklamasında bulundu.

MUHALEFET TOPA TUTTU

Muhalefet partileri ise kısıtlamalara devam kararına ateş püskürerek hükümeti topa tuttular. Hükümetin Federal Meclis’i önceden bilgilendirmeden kısıtlamaları uzatmasına sert tepki gösteren Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, Başbakan Merkel’e dönerek “Size parlamentoya böyle davranma alışkanlığından vazgeçmenizi tavsiye ederim” dedi. Lindner, hükümetin olumlu ve büyük beklentiler içinde olan Alman halkını hayal kırıklığına uğrattığını da söyledi.

‘İNSANLARA YARDIM EDİN’

Yeşiller Meclis Grubu Eş Başkan’ı Katrin Göring-Eckardt da esnafa ve küçük ölçekli işletmelere ödemelerde hükümetin sınıfta kaldığını belirtti. Göring-Eckardt, “Hızlı davranın ve zaman kaybetmeden bu insanlara yardım edin” dedi. Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch da önlemlere dönük kararların Federal Meclis’e önceden bilgi verilmeden alınmasını eleştirdi.

‘TAMAMEN ÇUVALLADIN’

Bartsch, özellikle aşı konusunda Merkel hükümetine “Tamamen çuvalladın” dedi. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Eş Başkanı Alice Weidel, hükümetin bu tutumunun Anayasa ile bağdaşmadığını ileri sürdü. Alice Weidel, “Hükümet yanlış bir politika izliyor. bu vatandaşın yaşamına müdahaledir. Bu politika değişmeli” dedi.