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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA, Getty Images
Haber Giriş: 03.02.2021 - 09:34 | Son Güncelleme:

Merkel: ‘Bir süre daha sabırlı olmalıyız’

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Merkel: ‘Bir süre daha sabırlı olmalıyız’
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Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüs salgınıyla mücadelede halktan daha sabırlı olmalarını istedi.

Merkel: ‘Bir süre daha sabırlı olmalıyız’MERKEL, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, ülke çapında vakaların azalmakta olduğuna işaret ederek, “Uzun zamandır yakalayamadığımız performansı yakaladık. Ancak bu, virüsün kontrolünü yeniden kazandığımız anlamına gelmiyor” dedi. Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde umut vermeyen Merkel, “Bir süre daha sabırlı olmalıyız” diye konuştu. Virüse karşı üretilen her aşıyı olumlu bulduğunu vurgulayan Merkel, bir aşının AB’de kullanılabilmesi için Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayının şart olduğunu belirterek aşı geliştirenlerin gerekli verileri EMA ile paylaşmaları gerektiğini ifade etti. Ülkede halihazırda uygulanan aşı stratejisini de savunan Merkel, “Katı bir aşı programımız olamaz. Yaz sonunda herkese aşı imkânı sağlamak istiyoruz” ifadesini kullandı.

 

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