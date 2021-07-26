Merkel başbakan olarak son kez Bayreuth Festivali’nde

HER yıl festivalin prömiyerine katılan Merkel, bu yıl festivalin açılış gösterisi olan ‘Uçan Hollandalı’nın yeni yorumunu izledi. 2008 yılında Oslo Operası’nın açılışında giydiği derin dekolte ile uzun süre konuşulan Merkel bu kez siyah uzun etek ve turunzu blazer ile geldi. Merkel’e önceki yıllarda olduğu gibi eşi Joachim Sauer eşlik etti. EV SAHİPLİĞİNİ SÖDER YAPTI

Bu yıl festivalin açılışına kadınlar damga vurdu. Festivalin tarihinde ilk kez bir kadın orkestra şefi, orkestrayı yönetti. Oksana Lyniv’nin orkestra şefi olarak yer aldığı operada Litvanyalı soprana Asmik Grigorian da gecenin starı oldu. Festivale ev sahipliği yapan Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, misafirlerini kapıda karşıladı. Bu yıl korona kısıtlamaları nedeniyle kırmızı halı serilmedi ve opera sonrası resepsiyon verilmedi. Önceki yıllarda yaklaşık 2 bin kişinin izlediği prömiyere sadece 911 davetli alındı. Geçen yıl korona nedeniyle gerçekleştirilemeyen Bayreuth Festivali 25 Ağustos’a kadar devam edecek.