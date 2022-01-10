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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Merkel adına bir vakıf kurulsun’

#Angela Merkel#Vakıf#Sven Schulze
‘Merkel adına bir vakıf kurulsun’

CDU Avrupa Parlamentosu milletvekili Dennis Radtke, Angela Merkel’in 16 yıllık başbakanlığı dönemindeki hizmetlerinin onurlandırılması amacıyla adına bir vakıf kurulmasını önerdi.

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CDU Saksonya Eyalet Teşkilat Başkanı Sven Schulze, CDU Genel Başkanlığı’na seçilecek Friedrich Merz ve yeni yönetim kurulunun, eski Başbakan Angela Merkel’in yaptığı hizmetlerden dolayı nasıl onurlandırılması gerektiği yönünde bir çalışmayı görev edinmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda somut öneri ise CDU Avrupa Parlamentosu milletvekili Dennis Radtke’den geldi. Radtke, Angela Merkel Göç ve Uyum Vakfı kurulmasını önerdi. Bild gazetesine konuşan Radtke, “Mülteci kriziyle başa çıkmak, Angela Merkel’in kalıcı bir başarısıdır. Eğer CDU, göç ve entegrasyon araştırmaları için bir vakıf kurarsa, bu onun çalışmalarını onurlandırmak anlamına gelecektir” dedi. Radtke, böyle bir girişimin gerek ekonomi çevreleri gerekse sivil toplum tarafından büyük bir destek göreceğini de söyledi.

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‘BİR ODAYA ADINI VERELİM’
Federal Meclis milletvekili Wilfried Oellers de CDU Genel Merkezi’nde bir odaya Angela Merkel’in adını vermeyi önerdi. Oellers, CDU Genel Merkezi’nin isminin Konrad Adanauer olduğunu ve bir salonun Helmut Kohl olarak adlandırıldığını hatırlatarak “Bir salona veya odaya da Angela Merkel’in adının verilmesi uygun olur” dedi.

 

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#Angela Merkel#Vakıf#Sven Schulze

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