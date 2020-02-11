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Avrupa
BERLİN /Fotoğraf; Asım Gürsoy
Haber Giriş: 11.02.2020 - 18:58,Son Güncelleme:/

Mehmet abimize cenaze töreni

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Mehmet abimize cenaze töreni

5 Şubat’ta kaybettiğimiz abimiz gazeteci Mehmet Aktan’a 12 Şubat 12.50’de öğle namazını müteakiben Köln DİTİB Merkez Camisi’nde tören düzenlenecek.

BİR süre önce alzheimer’a yakalanan Almanya’da görev yapan ve 5 Şubat günü yitirdiğimiz gazetecilerin ‘Mehmet Abi’si Dr. Mehmet Aktan’a 15 Şubat 2020 tarihinde de saat 15.00’te Melchiorstr 3, 50670 Köln adresindeki Alte Feuerwache’de bir anma töreni düzenlenecek. Aktan’ın naaşı son yolculuğuna uğurlanarak Bursa’da aile mezarlığına defnedilecek.

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