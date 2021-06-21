Meclis’teki ırkçı polis skandalı araştırılsın!

ROTH, “Çok geniş kapsamlı ve bağımsız bir araştırmaya ihtiyacımız var. Artık bundan böyle sadece münferit olaylardan bahsemedeyiz” dedi. Claudia Roth, Meclis polisi bünyesindeki aşırı sağcı polis sorununun hafife alındığını da söyledi. Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ise Meclis İdari Birimleri’nin Meclis çalışanları ve koruma polislerinin her türlü yanlış davranışlarıyla ilgili gerekli incelemeyi yapacaklarını açıkladı.



MOLA ODASINDA HİTLER SELAMI

Yeşiller Partisi’ne yakın Taz gazetesinde çıkan bir haberde, Federal Meclisi korumakla yükümlü polisler arasında Federal Almanya Cumhuriyeti’ni reddeden Reichsbürger adlı aşırı sağ grup sempatizanı polislerin olduğunu yazmıştı. Gazete ayrıca, Almanya’nın eski sömürgelerinden Namibya’yı hâlâ Alman toprağı olarak gören polisler ile koronayı inkâr edip dünyayı belirli insanların yönettiği komplo teorilerine inanan aşırı sağcı polislerin olduğunu da belirtmişti. Taz eski koruma polislerinin ifadelerine dayanarak Meclis’teki mola odasında Hitler selamı veren polislerin olduğunu bile yazdı.