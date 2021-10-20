Meclis’te seks partisi skandalı

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İDDİADA, AfD’li milletvekillerinin davet ettikleri kadınları gece saat 22.00’den sonra Meclis binası olarak kullanılan Schwerin Sarayı’na soktukları belirtildi. Gece güvenlik personelinin, Meclis’e girme yetkisi olmayan kadınların oturum salonuna kadar girmesine izin verdikleri de iddialar arasında. Meclis sözcüsü, iddiaların kabul edilemez olduğunu ve araştırıldığını kaydederken, öncelikle güvenlik şirketi çalışanları hakkında soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Mecklenburg-Vorpommern AfD Eyalet Meclis Grup Başkanı Nikolaus Kramer iddialı reddederken, partisine karşı karalama kampanyası yürütüldüğünü belirtti. Kramer, “Yalan iddialara karşı hakkımızı arayacağız. Bu nedenle Meclis’in iç bünyesinde soruşturma yürütmesini olumlu karşılıyoruz. Çünkü saklayacak bir şeyimiz yok” dedi.