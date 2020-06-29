Meclis tasarıyı onayladı... Çocuk parasında ilk taksit...

FEDERAL Maliye Bakanı Olaf Scholz üç puanlık düşüşle tüketicilerin alış verişinin teşvik edileceğini söyledi. KDV oranı yüzde 7 olan ürünlerde ise bu tasarıyla vergi oranı yüzde beşe çekildi. Düşük KDV oranı 1 Temmuz’da uygulamaya başlanacak ve bir yıl geçerli olacak. Bu tasarıyla bütçeye yaklaşık 13 milyar Euro daha az para girmiş olacak. Tasarıda ayrıca çocuk başına ailelere bir kereye mahsus olmak üzere 300 Euro nakit para desteği de yer alıyor. Yardım iki taksit halinde yapılacak. İlk taksit eylül ayında 200 Euro, ikinci taksit ise ekim ayında 100 Euro olarak ödenecek. Devlet, çocuklu ailelere toplam 5.4 milyar Euro ödeme yapacak.