Mazhar Ataman’a son görev

Haberin Devamı

TÜRKİYE ile Almanya arasında 1961 yılında iş gücü anlaşmasından önce Zonguldak Maden Teknik Okulu ikinci sınıfı bırakıp, Almanya’ya gelen Mazhar Ataman için Nürnberg DİTİB’e bağlı Eyüp Sultan Camisi’nde, öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını imam Demirhan Türkoğlu kıldırırken, dostları saf tuttu.

KIZI TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Cenaze namazı sonrası kızı Ümmiye Ataman taziyeleri kabul ederken duygulu anlar yaşandı. Ataman, ilk Türk gıdaları satan iş insanı olurken en son Mevlana Lokantası sahibi Ahmet Can’ın 60’ıncı göç kutlamasına katılmış ve dostları ile birlikte olmuştu. Mazhar Ataman yarın Nürnberg Müslüman mezarlığında saat 10.00’da toprağa verilecek.