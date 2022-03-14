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Mazhar Ataman’a son görev

#Mazhar Ataman#DİTİB#Eyüp Sultan Camisi
Mazhar Ataman’a son görev

Önceki gün hayatını kaybeden ilk kuşak Türklerinden ve Türklerin ilk tercümanı olan Mazhar Ataman’ın Nürnberg DİTİB’e bağlı Eyüp Sultan Camisi’nde, öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı. Cenazede Ataman’ın çok sayıda seveni hazır bulundu.

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TÜRKİYE ile Almanya arasında 1961 yılında iş gücü anlaşmasından önce Zonguldak Maden Teknik Okulu ikinci sınıfı bırakıp, Almanya’ya gelen Mazhar Ataman için Nürnberg DİTİB’e bağlı Eyüp Sultan Camisi’nde, öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını imam Demirhan Türkoğlu kıldırırken, dostları saf tuttu.

KIZI TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Cenaze namazı sonrası kızı Ümmiye Ataman taziyeleri kabul ederken duygulu anlar yaşandı. Ataman, ilk Türk gıdaları satan iş insanı olurken en son Mevlana Lokantası sahibi Ahmet Can’ın 60’ıncı göç kutlamasına katılmış ve dostları ile birlikte olmuştu. Mazhar Ataman yarın Nürnberg Müslüman mezarlığında saat 10.00’da toprağa verilecek.

Mazhar Ataman’a son görev

 

 

 

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#Mazhar Ataman#DİTİB#Eyüp Sultan Camisi

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