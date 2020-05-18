Maskeli balo gibi bir düğün ister miydiniz!

ÜNLÜ Amerikalı şarkıcı Katy Perry ve İngiliz aktör Orlando Bloom uzun zamandır düğün hazırlıkları içindeydi. Birinci çocukları dünyaya gelmeden nikah masasına oturup ‘evet’ diyeceklerdi. Ama araya korona girdi. Çiftler düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. İngiltere prensesi Beatrice’in masallar gibi düğün programı da korona yüzünden suya düştü. Almanya’da aylardır düğün hazırlıkları yapan, düğün salonu bulan, gelinlikleri ve damat elbiselerini almış, davetiyeleri hazırlamış binlerce Türk çiftin rüya düğün hayalleri koronayla bir anda suya düştü. Hepsinin kafasında aynı soru: Peki ne zaman evlenebiliriz? Nikah daireleri açık mı? Düğün yapabilir miyiz?

HER ŞEY HAVADA

Almanya’da bu sorunun cevabı eyaletten eyalete, şehirden şehire değişiyor. Eyalet yönetimleri de bu soruya tam bir açıklık getiremiyor. Nedeni, düğün iptal edilirse, masrafları kim karşılayacak? Yasal bir yasak yoksa, iptal masraflarından düğün sahibi sorumlu. Yurt dışında kutlamak isteyenler zaten sınırlar kapalı olduğu için iptal etmek zorunda kaldı. Sınırların yavaş yavaş açılmasıyla bu umutlar şimdi yeniden yeşerdi. Ama halen her şey havada. Almanya’da nikah daireleri açık. Ama davetli sınırı var. Gelin, damat ve nikah şahitleriyle birlikte en fazla 10 kişiye kadar izin veriliyor. Davetliler damat ve gelinin aile fertleri olmak zorunda. İki nikah şahidi iki ailenin dışından olabilir mi, nikah dairesine sormak gerekiyor. Nikah dairesinin küçük olduğu yerlerde damat, gelin ve en fazla iki davetli nikah törenine katılabilir. Bavyera Eyaleti’nin başkenti Münih’te nikah dairelerinde damat ve gelin dışında sadece iki davetli törene gelebiliyor. ‘Evet’ deyip imzalar atıldıktan sonra gelin ve damat birbirini öpebiliyor. Davetlilerin dışarıda nikah dairesinin önünde beklemesi de yasak. Çünkü toplantı ve gösteri yasası devreye giriyor.

SINIRLI DÜĞÜN

Almanya’da büyük etkinlikler tüm ülkede 31 Ağustos tarihine kadar yasak. Bu tarihe kadar çok sayıda davetlinin katılacağı bir düğün imkansız. Düğüne en fazla kaç davetli gelebilir, eyaletten eyalete değişiyor. Hessen Eyaleti’nde özel eğlencelere 100 kişiye kadar izin veriliyor. Berlin’de bu sayı 50 kişiyle, Bremen’de 20 kişiyle sınırlı. Rheinland Pfalz Eyaleti 27 Mayıs tarihinden itibaren dışarda 100 kişiye kadar izin veriyor. 10 Haziran tarihinden itibaren ise üst sınır dışarda 250 kişiye kadar, içerde ise 75 kişiye kadar genişleyecek. 24 Haziran’dan itibaren içeride 150 kişi özel kutlama yapabilecek. Almanya’nın en büyük eyaletleri Kuzey Ren Vestfalya ve Bavyera’da halen her şey havada. Bu pazartesi gününden itibaren Bavyera’da restoranlar açık havada servis yapabilecek. Bavyera’da net bir sayı sınırı yok. Açık havada gelin ve damat ailelerinin yanında, kardeş, teyze, dayı gibi en yakın akrabalar düğüne katılabilir. Ama kardeşin eşi katılamaz. Gelecek hafta pazartesinden itibaren restoranlar içeride de servis yapabilecek. Burada da yerin büyüklüğüne göre katılım sayısı sınırlı. İçeride ve dışarda sosyal mesafe şartı geçerli. Dans fiziki temas olmadan mümkün. Düğün salonları ise 31 Ağustos’a kadar kapalı.

BU ŞARTLAR DA BİR DÜĞÜN

Kuzey Ren Vestfalya’da da aynı şartlar geçerli. Burada da net bir sayı yok. Fakat Düsseldorf Arabalı Sinema düğün etkinlikleri de düzenliyor. 30 arabaya kadar izinli. Sahnede nikah masasına oturan gelin ve damat adaylarının ‘evet’ sözlerini, davetliler araba radyosu üzerinden dinleyebiliyor. Arabalı sinemada ilk düğüne Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Geisel de katıldı. Sınırlı sayıda davetli. Dans ederken bile sosyal mesafe kuralı, maskeli balo gibi bir ortamda düğün güzel olabilir mi? Her şeyden önce de düğünden sonra en yakın aile fertlerinin koronavirüs yüzünden hastaneye düşebileceği ya da ölümle pençeleşmesi ihtimalini kim göze alabilir? Düsseldorf Emniyet Müdürlüğü basın bürosundan konuştuğum bir polis yetkilisi, bu sorularım üzerine, “tam doğru kişiyi buldunuz. Ben de düğünümü erteledim ve koronanın geçip gideceği günleri bekliyorum” dedi.