Maske uyarısına lolipoplu cevap

PAZAR günü öğleden sonra Alman bayrakları ve yüksek korna sesleri eşliğinde Berlin kent merkezinden Friedrich Caddesi noktasına gelen araç konvoyu, ardından Kreuzberg istikametine yöneldi. Axel Springer Caddesi üzerinde yer alan Bild gazetesinin merkez binası önünde yaklaşık 15 dakika araçlarını durduran eylemciler, hoparlörden “Korona diktatörlüğüne son” diye seslendi. Ardından eyleme katılan araç konvoyu Başbakan Angela Merkel’in çalışma ofisine doğru harekete geçti. Trafikte uzun süreli aksamalara neden olan araç konvoyu, polis ekipleri tarafından takip edildi. Cadde ve sokaklar geçici süreyle trafiğe kapanırken, bazı Berlinliler ise araç konvoyundakilere maske sallayarak cevap verdi. Federal Başbakanlık Dairesi ile Federal Parlamento arasındaki ana yol üzerinde yaklaşık yarım saat süreyle, sözlü ve korna basarak eylemlerini sürdüren,kendilerine ‘AutoKorso Berlin’ olarak adlandıran göstericilerin araçlarını Alman bayraklarıyla donattığı görüldü. Başbakanlık Binası önünde konuşma yapan eylemciler, ‘Korona Diktatörlüğüne Son’, ‘Büyük Reset (Sıfırlama) Geliyor’, ‘Panik Yapmak Sorumsuzluktur’, ‘Kayıp Aranıyor: Grip Nerede’, ‘Benim gibi düşünme, sadece düşün’, ‘Korku Bulaşıcıdır’, ‘TV Kanalları: Ellerinizi yıkayın diyor, oysa beyninizi yıkıyorlar’ gibi farklı dövizlerle koronavirüs salgının bir yalan olduğu iddia edildi. Araçlardan inen bazı kişilerin maskesiz şekilde kalabalığa karışmaları üzerine polis tarafından defalarca uyarıldığı gözlendi. Polislerin maske takın uyarılarına, ceplerinde taşıdıkları küçük şekerleme lolipopları çıkaran eylemciler, “Bir şey yerken maske takamam” diye karşılık verdi. Maske zorunluluğuna uymayan göstericilerden bazıları ise polis tarafından gözaltına alındı.