‘Markus bana, ‘Lübcke asılmalı’ dedi’

İKİ yıl birlikte yaşadığı Markus’un nazi simgeleri taşıyan kemerinin bulunduğunu belirten tanık, Stephan Ernst ile Markus H.’nin çok yakın arkadaş olduklarını ve öldürülen Vali Lübcke’nin 2015’teki halk toplantısına birlikte gittiklerini söyledi. Almanya’ya mülteci akını olduğu dönemde halkla Lohfelden’de bir toplantı yapan Lübcke, sığınmacı karşıtlarının eleştirileri üzerine, zor durumdaki insanlara yardım etmenin Almanya’nın Hıristiyan değerlerinin bir gereği olduğunu belirterek, “Bu değerleri paylaşmayan, istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir, her Alman bunu yapmakta özgürdür” demişti. Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke

‘BEN DE SAĞ GÖRÜŞLÜYÜM AMA...’

Markus’un, bu sözlerin yer aldığı görüntüleri Stephan Ernst ile birlikte kendisine gösterdiğini belirten tanık, “Markus, Lübcke’nin asılması gerektiğini söyledi. O sırada Stephan Ernst de çok sinirlendi. Markus H., yabancı ve Yahudi düşmanı sözler sarf ediyordu. Bir keresinde ‘Eğer ben iyileşemeyeceğim bir hastalığa yakalandığımı öğrenirsem üzerime patlayıcı bağlayıp çok sayıda yabancının ölümünü sağlarım’ diye konuştu. Markus sürekli siyasetle ilgileniyordu ve federal hükümetin mülteci politikalarını eleştiriyordu. Ben de sağ görüşlüyüm ancak şiddet kullanımına karşıyım” dedi. Tanık, Markus H.’nin evde kaçak silah bulundurduğunu, takip edilmekten korktuğu için sadece belli internet sayfalarına girdiğini ve sahte isim kullandığını söyledi.