Mantıklı olalım!

BERLİN’de bir aylık süre içinde fuar alanında kurulan 500 yataklı hastaneyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Steinmeier, burada yaptığı çağrıda, alınan önlemler ve sonrasında önlemlerin gevşetilmesi yönünde atılan adımlarla ilgili yürütülen tartışmalarda tarafların yapıcı ve katkı sunucu olmalarını söyledi. Siyasi tartışmaların mantık çerçevesinde olması gerektiğini de belirten Steinmeier, siyasetçilerin eleştirilmesinin de normal olduğunun altını çizdi.

Almanya’da başlayan ve hızla ülkeye yayılan gösterilere direkt değinmeden konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı “Gerçekler ve olaylar gözardı edilmeden biz bu krizi yönetmek durumundayız. Mantıklı davranarak bugünlerden çıkabiliriz. Evet her zaman eleştirisel sorgulama olmalı. Siyaset yaptıklarıyla ve aldığı sonuçlarla kendisini haklı çıkarmalı. Ne konularda hukuki önlemler alacağımızı ve hangi alanlarda gevşetme yapılması gerektiğini hep tartışmalıyız” dedi. İncelemeleri sırasında maske takan Cumhurbaşkanı, hastanenin kısa sürede tamamlanmasından övgüyle bahsetti. Berlin Eyalet Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı’nın açılışını yaptığı 500 yataklı hastanenin 100 yatağı solunum cihazı takılacak hastalara ayrıldı. Gerektiğinde bu durumdaki hastalar için yatak sayısının 200’e de çıkarılması da mümkün. Berlin’deki hastanelerin kapasitesinin yetmemesi durumunda geçici olarak yapılan hastane devreye girecek.