Mannheim Eyalet Mahkemesi’den iş yeri sahiplerine sevindiren karar

MANNHEIM Eyalet Mahkemesi, koronavirüs krizi döneminde iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ve bu nedenle zarar eden işletmecinin maliyetlerini ve kârını sigortanın üstlenmesine hükmetti. Mahkeme, sigorta avukatlarının ‘Poliçede kapanma nedenleri arasında Kovid-19 salgını yok’ itirazını da ‘Poliçe hazırlanırken Kovid-19 salgını bilinmiyordu ve böyle bir nedenin doğabileceği ön görülemeyeceğinden bu da geçerli bir neden değil’ diyerek kabul etmedi.

TALEP EDİLİR ARTIK

Avukat Nurali Turan, Mannheim Eyalet Mahkemesi’nin kararının ‘Betriebsschliessungsversicherung’ ‘İşletme Kapanma Sigortası’ yapan tüm işletme sahiplerinin sigortadan zararlarını talep etme hakkını verdiğini belirterek “Almanya’da faaliyet gösteren sigortalar bu tür poliçeleri farklı isimler altında yapıyor. İşletmeden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı geçici olarak kapanan veya pandemi sırasında bir önceki yılın aynı dönemine göre daha az kazanç sağlayan işletme sahipleri maliyetlerini ve kayıp kârlarını sigortadan alabilecekler. Bunun için işletmelerinin kapattıklarını veya açık tuttularsa da kârdan zarar ettiklerini ispatlamaları gerekir. Mahkeme kıyas için bir önceki yılın bilançosuna bakıyor” dedi.