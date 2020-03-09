Maliye Bakanı’ndan koronavirüs açıklaması: ‘Uzun vadede...’

HIZLA yayılan koronavirüs salgınına da değinen Scholz, “Koronavirüsün daha uzun vadeli ekonomik zorluk olup olmayacağı belirsiz. Hükümet, her zaman ekonominin yeterli likiditeye sahip olmasını sağlayacak” dedi. Alman ekonomisinde resesyon riskinin arttığı endişesini paylaşıp paylaşmadığına ilişkin soru üzerine Scholz, “Bunu şimdi söyleyemezsiniz” ifadesini kullandı. Scholz, Almanya’nın çok sağlam devlet finansmanına sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu da gerçek bir ekonomik kriz varsa ona karşı koymak için elimizden gelen her şeyi yapabileceğimizin temelini oluşturuyor” dedi.