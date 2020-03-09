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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 09.03.2020 - 13:59,Son Güncelleme:/

Maliye Bakanı’ndan koronavirüs açıklaması: ‘Uzun vadede...’

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Maliye Bakanı’ndan koronavirüs açıklaması: ‘Uzun vadede...’
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Deutschlandfunk radyosuna konuşan Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, hükümetin, ekonomiyi istikrara kavuşturmak, işleri (istihdamı) güvence altına almak için gerekli her şeyi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

HIZLA yayılan koronavirüs salgınına da değinen Scholz, “Koronavirüsün daha uzun vadeli ekonomik zorluk olup olmayacağı belirsiz. Hükümet, her zaman ekonominin yeterli likiditeye sahip olmasını sağlayacak” dedi. Alman ekonomisinde resesyon riskinin arttığı endişesini paylaşıp paylaşmadığına ilişkin soru üzerine Scholz, “Bunu şimdi söyleyemezsiniz” ifadesini kullandı. Scholz, Almanya’nın çok sağlam devlet finansmanına sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu da gerçek bir ekonomik kriz varsa ona karşı koymak için elimizden gelen her şeyi yapabileceğimizin temelini oluşturuyor” dedi.

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