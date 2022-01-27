Mahkeme, o şirketlerin PKK bağlantısını onadı

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YAYINEVİNİN PKK’lı yöneticiler tarafından yönetildiği, ideolojilerini yaymayı ve PKK’ya yeni üye kazandırmayı hedefledikleri belirtildi. Yayınevi yöneticilerinin gerek organizasyon gerekse mali açıdan PKK ile çok sıkı bağları bulunduğu vurgulandı. Yayınevinde, kitap, bayrak, dergi gibi propaganda materyallerinin basıldığı ve dağıtımı yapıldığı kaydedilirken, yöneticisinin ise aynı zamanda müzik prodüksiyonu olarak geçen diğer şirketin de yönetiminde bulduğu vurgulandı. Müzik şirketinin ise PKK tarafından kurulan ve iflas eden bir şirketi satın aldığı belirtildi. Buradaki amaçlarının Kürt müziği piyasası yaratarak elde edilen geliri PKK’ya aktarmak olduğu ifade edildi. Aynı şekilde PKK etkinliklerine sponsor oldukları kararda belirtildi.