Mahkeme bir bankayı daha haksız buldu

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Almanya’da bankaların uzun yıllardır uyguladıkları eksi faiz politikası nedeniyle tasarruf sahipleri birikimleri için ücret ödemek zorunda kalıyor. Bir zamanlar birikimleri için aldıkları faiz gelirlerinin tam aksine bankalara ödeme yapmak zorunda kalan ortalama tüketici bu uygulamadan dolayı şikâyetçi. Bankalara yönelik açılan davaların sayısı da artıyor. Son olarak Düsseldorf’taki Eyalet Yüksek Mahkemesi, bir tüketiciyi haklı buldu. Mahkeme, Volksbank Rhein-Lippe’nin 10 bin eurodan fazla parası bulunan bir müşterisinden aldığı yüzde 0.5 oranındaki ücretin geçersiz olduğu kararı aldı. Mahkeme kararında, bankanın müşteriden cari veya tasarruf hesabı için aylık işlem parası alırken diğer yandan da belli bir miktarı geçtikten sonra ek ücret talep edemeyeceğini belirtti. Karar, bu konuda bankalar aleyhine verilen ikinci karar oldu. Daha önce de Berlin Eyalet Yüksek Mahkemesi Sparda-Bank’ın müşterisinden aldığı eksi faiz uygulamasını geçersiz kılmıştı.