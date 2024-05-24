Lüks adada Hitler selamı tepki çekti!

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VİDEOYU gruba dahil olan ve ırkçı sloganlara eşlik eden bir kadın çekti. Videoda grubun arka fonda çalan bir şarkı eşliğinde ‘Yabancılar dışarı’ ve ‘Almanya Almanlara’ gibi sloganlar attığı görülüyor. Ayrıca gruptan bir kişinin elleriyle Hitler selamı verdiği ve Hitler bıyığı taktığı da belli oluyor. Olayın ortaya çıkmasından sonra Sylt Adası’nın meşhur eğlence mekânlarından olan restoran-cafe işletmecileri, olayın kendileriyle ilgili olmadığını açıkladı. Sylt Adası’ndaki Kampen’de bulunan Pony Restoran’ın işletmecileri Instagram’da yaptıkları bir paylaşımda derinden sarsıldıklarını yazdı ve “Kendimizi her türlü ırkçılık ve ayrımcılıktan uzak tutuyoruz” dedi. Pony Restoran’ın işletmecileri, etnik kökeni ne olursa olsun her misafirin hoş karşılanacağını vurguladı. Gruba katılanların tesislerden men edileceği ve giriş yasağı konulacağı da belirtildi. İşletme sahipleri, “Olaydan haberimiz olsaydı, söz konusu misafirleri elbette kovardık. Irkçılığa yer yok!” diye de vurguladı. İşletmeciler ayrıca bu kişilerin isimlerini öğrendiklerini ve gerekli tüm ceza hukuku seçeneklerini kullanacaklarını da kaydetti.

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POLİS BİR ŞİKAYET ALDI

Adadan sorumlu Flensburg sorumlu polis departmanı videonun suçla ilgisi olup olmadığının incelendiğini açıkladı. Schleswig-Holstein Eyalet Polisi de Platform X üzerinden videonun incelendiğini doğruladı ve “İlgili makamlara ilettiğimiz çok sayıda ihbar için teşekkür ederiz” dedi. Siyaset ve toplum dünyasının önde gelen isimleri X’te olaya karışanları eleştirdi. Berlinli SPD’li siyasetçi Sawsan Chebli, “’Almanya Almanlara. Yabancılar dışarı. Yabancılar dışarı’ Yer: Sylt. Ve kendilerini çok güvende hissediyorlar” dedi. Ünlü TV Sunucusu Dünja Hayali de bu cuma günü yürürlüğe giren Anayasa’nın 75. yıl dönümüne atıfta bulunarak “Anayasa’yı kutladığımız gün...” diye yazdı.