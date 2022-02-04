Londra’da yılın Türk düğünü!

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DAMADIN anne ve babası Gönül- Hüseyin Üzüm, gelinin anne ve babası Fahriye- Halim Öz ve damadın amcası Hasan Üzüm, konukları kapıda karşıladı. Yeni çift düğün salonuna üstü açık klasik eski model Bentley marka araç ile geldiler. Kervan Banqueting Suite’de gerçekleşen gecede gelin ve damat alkışlar arasında DJ’ Hançer’in çaldığı, Love Nwantiti parçası eşliğinde salona girdi ‘You’re Still the One’ ile dans ettiler. Damadın babasının İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin (İAKM- Cemevi) geçmiş dönem başkanlarından olması nedeniyle geceye çok sayıda cemevi görevlisi de katıldı.

DOLAR YARIŞI

Davetliler gelin ve damadın başına dolar atmak için adeta yarışa girdiler. Düğün pastasını birlikte kesen Süleyman- Özlem Üzüm, birbirlerine pasta yedirerek “Mutluluğumuz daim olsun” dediler. Gecede solist Nasır Kırbıyık eşliğinde Grup Sine Milli ve 4 davul eşliğinde Gold Davul Zurna ekibi düğüne davetli konukların doyasıya eğlenmesi için yoğun çaba sarf ettiler.

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BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Geceye, Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, eşi Özlem Özaydın, Belediye Meclis Üyesi Güney Doğan, Araştırmacı doktor İsmail Bulut, eşi Gönül Bulut, Britanya Alevi Federasyonu (BAF) Eş Başkanı Dilek İncedal ve Müslüm Dalkılıç, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) Eş Başkanı Filiz Koç ve İbrahim Has, Enfield Alevi Kültür Merkezi Eş Başkanı Dilek İncedal ve Hasan Gül, İngiltere CHP İngiltere Birliği Başkanı Kazım Gül, BAF geçen dönem başkanı İsrafil Erbil, İAKM- Cemevi geçmiş dönem başkanlarından Baki Düzgün, aralarında Tas Restoran zincirinin kurucusu Önder Şahan ve Derviş Aslan, Diyarbakır Kitchen sahibi Zülfikar Aksu’nun da yer aldığı ve çok sayıda iş insanı ve toplum üyeleri katıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı gecede damadın ailesi Gönül- Hüseyin Üzüm, masaları tek tek ziyaret ederek konuklarla özel olarak ilgilendiler. Gecenin en çok yorulanları arasında damadın akrabası Suna- Savaş Hurman çifti de yer aldı.

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