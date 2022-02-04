Londra’da yılın Türk düğünü!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
New York Times yazdı... Türkiye sınırındaki operasyonda anons detayıNew York Times yazdı... Türkiye sınırındaki operasyonda 'anons' detayı!#ABD
Ahmet Nur Çebiden Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklamasıAhmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes ve Şenol Güneş açıklaması#Beşiktaş
Memur ve memur emeklilerine müjde Enflasyon farkı oluşmaya başladı Memur ve memur emeklilerine müjde! Enflasyon farkı oluşmaya başladı#Memur
Telefona gelen SMSe tıkladı, hayatının şokunu yaşadı Bu mesaja dikkatTelefona gelen SMS'e tıkladı, hayatının şokunu yaşadı! Bu mesaja dikkat#Dolandırıcılık
Türkiyenin nüfusu açıklandıTürkiye'nin nüfusu açıklandı#Türkiye
İstanbulda karlar eridi, barajlar doldu İşte barajlarda son durum...İstanbul'da karlar eridi, barajlar doldu! İşte barajlarda son durum...#Istanbul
Meteorolojiden yeni uyarı: Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı: Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Şebnem Şirinin annesi: Yavruma uyurken kıymışŞebnem Şirin'in annesi: Yavruma uyurken kıymış!#Denizli
Ladinin laneti peşini bırakmadı 2 milyon dolardan vazgeçtiler yine olmadı...Ladin'in laneti peşini bırakmadı! 2 milyon dolardan vazgeçtiler yine olmadı...#Usame Bin Ladin
İstanbul Valiliğinden İSBAK A.Ş.ye soruşturma açıklamasıİstanbul Valiliği'nden İSBAK A.Ş.'ye soruşturma açıklaması#İstanbul Valiliği
Büyük tehlike Sosyal medyaya girenler dikkat... Bankanızdan mutlaka talep edinBüyük tehlike! Sosyal medyaya girenler dikkat... Bankanızdan mutlaka talep edin#Sosyal Medya
Taraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... Bu saygısızlığı asla affetmiyoruzTaraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'#Onur Anıtı
Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacakŞöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak#Geoffrey Paschel
Survivor All Starda tansiyon yükseldiSurvivor All Star'da tansiyon yükseldi#Survivor All Star
Ece Erkenin yaşadıkları beni çok üzdüEce Erken'in yaşadıkları beni çok üzdü!#Arda Kural
HABERLERAvrupa Haberleri

Londra’da yılın Türk düğünü!

#Londra#Türk Düğünü#AVRUPADAN HABERLER
Londra’da yılın Türk düğünü

Londra’nın bilinen mekânlarından İstanbul restaurant sahibinin çocukları psikolog Süleyman Üzüm, Vodafone yöneticilerinden Özlem Öz ile görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

Haberin Devamı

DAMADIN anne ve babası Gönül- Hüseyin Üzüm, gelinin anne ve babası Fahriye- Halim Öz ve damadın amcası Hasan Üzüm, konukları kapıda karşıladı. Yeni çift düğün salonuna üstü açık klasik eski model Bentley marka araç ile geldiler. Kervan Banqueting Suite’de gerçekleşen gecede gelin ve damat alkışlar arasında DJ’ Hançer’in çaldığı, Love Nwantiti parçası eşliğinde salona girdi ‘You’re Still the One’ ile dans ettiler. Damadın babasının İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin (İAKM- Cemevi) geçmiş dönem başkanlarından olması nedeniyle geceye çok sayıda cemevi görevlisi de katıldı.

Londra’da yılın Türk düğünü

DOLAR YARIŞI
Davetliler gelin ve damadın başına dolar atmak için adeta yarışa girdiler. Düğün pastasını birlikte kesen Süleyman- Özlem Üzüm, birbirlerine pasta yedirerek “Mutluluğumuz daim olsun” dediler. Gecede solist Nasır Kırbıyık eşliğinde Grup Sine Milli ve 4 davul eşliğinde Gold Davul Zurna ekibi düğüne davetli konukların doyasıya eğlenmesi için yoğun çaba sarf ettiler.

Haberin Devamı

Londra’da yılın Türk düğünü

BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI
Geceye, Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, eşi Özlem Özaydın, Belediye Meclis Üyesi Güney Doğan, Araştırmacı doktor İsmail Bulut, eşi Gönül Bulut, Britanya Alevi Federasyonu (BAF) Eş Başkanı Dilek İncedal ve Müslüm Dalkılıç, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) Eş Başkanı Filiz Koç ve İbrahim Has, Enfield Alevi Kültür Merkezi Eş Başkanı Dilek İncedal ve Hasan Gül, İngiltere CHP İngiltere Birliği Başkanı Kazım Gül, BAF geçen dönem başkanı İsrafil Erbil, İAKM- Cemevi geçmiş dönem başkanlarından Baki Düzgün, aralarında Tas Restoran zincirinin kurucusu Önder Şahan ve Derviş Aslan, Diyarbakır Kitchen sahibi Zülfikar Aksu’nun da yer aldığı ve çok sayıda iş insanı ve toplum üyeleri katıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı gecede damadın ailesi Gönül- Hüseyin Üzüm, masaları tek tek ziyaret ederek konuklarla özel olarak ilgilendiler. Gecenin en çok yorulanları arasında damadın akrabası Suna- Savaş Hurman çifti de yer aldı.

Haberin Devamı

Londra’da yılın Türk düğünü

Londra’da yılın Türk düğünü

Londra’da yılın Türk düğünü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Londra#Türk Düğünü#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson

BAKMADAN GEÇME!

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson