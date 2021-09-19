Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Damacanadan hortum çıktı Eskişehirde 4 personelin işine son verildiDamacanadan hortum çıktı! Eskişehir'de 4 personelin işine son verildi#Eskişehir
Son dakika: Flaş aşı açıklaması: Delta varyantı onları hedef alacakSon dakika: Flaş aşı açıklaması: Delta varyantı onları hedef alacak!#Koronavirüs
Tottenhamın efsane golcüsü Jimmy Greaves hayatını kaybettiTottenham'ın efsane golcüsü Jimmy Greaves hayatını kaybetti#Tottenham
Darıca sahilinde bulundu El ve ayakları bağlı, işkence edilmiş...Darıca sahilinde bulundu! El ve ayakları bağlı, işkence edilmiş...#Kocaeli
Hollandalılar hala dünyanın en uzun insanları ancak boy ortalaması küçülüyorHollandalılar hala dünyanın en uzun insanları ancak boy ortalaması küçülüyor#Uzun Boy
İhracatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğanın müjdelerine destekİhracatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelerine destek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İhracatta aslan payı İstanbulunİhracatta aslan payı İstanbul'un#İhracat
Pınar Karşıyaka yeni sezona hazırPınar Karşıyaka yeni sezona hazır#Basketbol
Meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştümMeme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştüm#Şimal
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler 22 Eylülde evleniyorArda Türkmen ve Melodi Elbirliler 22 Eylül'de evleniyor!#Arda Türkmen
HABERLERAvrupa Haberleri

Londra’da rüya gibi bir düğün!

#Enfield#Düğün#AVRUPADAN HABERLER
Londra’da rüya gibi bir düğün

Londra’da Türkiye kökenli toplumun yoğun yaşadığı Enfield ilçesinin Belediye Meclis Üyesi Ergin Erbil ile öğretmen Öznur Bingöl rüya gibi bir düğün ile dünya evine girdi.

Haberin Devamı

AVRUPA’nın diğer ülkelerinden de konukların yer aldığı geceye yaklaşık 1200 davetli katıldı. Genç çiftin nişan törenleri 2 yıl önce yapılmış düğün törenleri ise koronavirus sebebiyle bugüne ertelenmişti. Edmonton’da Kervan Banqueting Suite’de gerçekleşen düğüne Türkiye kökenli milletvekili Feryal Demirci Clark, Enfield Belediye lideri Nesil Çalışkan, Belediye Başkanı Sabri Özaydın, eşi Özlem Özaydın, Enfield Belediye Meclis Üyeleri Saray Karakuş, Ahmet Karahasan, Mustafa Çetinkaya, Mahmut Aksanoğlu, Güner Aydın, Ayten Güzel, Alev Cazimoğlu, Mahtab Uddin, Kate Anolue, Margaret Green, Haringey Belediye Meclis Üyesi Erdal Doğan, Dr. İsmail Bulut, eşi Gönül Bulut, Eczacı Ali Gül Özbek, aralarında Tas Restoran zincirinin kurucusu Önder Şahan ve Derviş Aslan, Holland Bazar’ın CEO’su Ali Matur’un da yer aldığı ve çok sayıda iş insanı, köy ve yöre dernek başkanları ve toplum üyeleri katıldı.

Londra’da rüya gibi bir düğün
KAPIDA KARŞILANDILAR
Kapıda konuklar Britanya Alevi Federasyonu Başkanı (BAF) olan damadın babası İsrafil Erbil, eşi Belgin Erbil, gelinin anne ve babası Gülüzar-Hidayet Bingöl tarafından karşılandı. Salona alkışlar arasında giren genç çift, ilk danslarını Ed Sheeran’ın Perfect Duet adlı eseri eşliğinde yaptılar. Keman sanatçısı Didem Didor, esere kemanıyla eşlik etti. Kervan Catering tarafından düzenlenen gecede düğün pastası kesiminden sonra solist Nasır eşliğinde 6 kişilik Sinemilli Grubu, en güzel eserleri seslendirirken, gençler DJ Yılmaz’ın çaldığı birbirinden güzel eserlerle halaya durdu, oyunlar oynandı, gece unutulmaz bir gece olarak hafızalarda kaldı. Gecede en çok yorulanlar arasında damadın abisi Erbil Erbil’de vardı.
Londra’da rüya gibi bir düğün
Londra’da rüya gibi bir düğün

Londra’da rüya gibi bir düğün

Londra’da rüya gibi bir düğün
Londra’da rüya gibi bir düğün

Londra’da rüya gibi bir düğün

Londra’da rüya gibi bir düğün
Londra’da rüya gibi bir düğün

Londra’da rüya gibi bir düğün

Londra’da rüya gibi bir düğün
Londra’da rüya gibi bir düğün

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Enfield#Düğün#AVRUPADAN HABERLER