Londra’da rüya gibi bir düğün!

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AVRUPA’nın diğer ülkelerinden de konukların yer aldığı geceye yaklaşık 1200 davetli katıldı. Genç çiftin nişan törenleri 2 yıl önce yapılmış düğün törenleri ise koronavirus sebebiyle bugüne ertelenmişti. Edmonton’da Kervan Banqueting Suite’de gerçekleşen düğüne Türkiye kökenli milletvekili Feryal Demirci Clark, Enfield Belediye lideri Nesil Çalışkan, Belediye Başkanı Sabri Özaydın, eşi Özlem Özaydın, Enfield Belediye Meclis Üyeleri Saray Karakuş, Ahmet Karahasan, Mustafa Çetinkaya, Mahmut Aksanoğlu, Güner Aydın, Ayten Güzel, Alev Cazimoğlu, Mahtab Uddin, Kate Anolue, Margaret Green, Haringey Belediye Meclis Üyesi Erdal Doğan, Dr. İsmail Bulut, eşi Gönül Bulut, Eczacı Ali Gül Özbek, aralarında Tas Restoran zincirinin kurucusu Önder Şahan ve Derviş Aslan, Holland Bazar’ın CEO’su Ali Matur’un da yer aldığı ve çok sayıda iş insanı, köy ve yöre dernek başkanları ve toplum üyeleri katıldı.