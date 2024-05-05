Linnemann: ‘Bu Yeşiller’le ortaklık olmaz’

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ALMANYA’da yeniden iktidara gelme planları yapan CDU’nun şu andaki Yeşiller’le ortaklık etmeyi düşünmediği açıklandı. CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, Almanya’da yayımlanan günlük Bild gazetesine verdiği demecinde, genel seçimlerden sonra demokratik tüm partilerle olduğu gibi Yeşiller’le de koalisyon görüşmeleri sürdürmeye hazır olduklarını belirtirken, “Ama CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’in de vurguladığı gibi şu andaki politikasıyla Yeşiller, üçlü koalisyondaki (SPD, FDP, Yeşiller) partilerden en uzak olanıdır. Şu andaki Yeşiller’le CDU’nun bir Koalisyon Sözleşmesi imzalaması mümkün değildir. Yeşiller ülkeyi tamamen güvensizliğe sürüklemekte” dedi. Linnemann bu yaklaşımıyla tercihlerinin SPD ve FDP ile ortaklık olduğu sinyali verirken, çoğunluğun sağlanabilmesi için FDP’nin güçlenmesi gerektiğini de söyledi.

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‘ADAYIMIZI SONBAHARDA İLAN EDECEĞİZ’

SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinde ciddi sancılar yaşansa da erken seçim ihtimalinin ‘fifty-fifty’ (yüzde 50) olduğunu söyleyen Lindemann, partisinin her an seçimlere hazır olduğunu da vurguladı. CDU ile ‘kardeş parti’ CSU’nun başbakan adayının kim olacağı sorusuna da, “Bu konuda daha önceden açıklamalarda bulunduk. Biz CDU/CSU olarak adayımızı eylül ayında Brandenburg ve Saksonya’da yapılacak Eyalet Parlamentosu seçimlerinden sonra ilan edeceğiz” dedi.

DÜZENSİZ GÖÇE HAYIR

CDU’nun kurultayında karara bağlanacak Temel İlkeler Programı’nda düzensiz göçün önemli bir yer aldığına işaret eden Carsten Linnemann, partisinin Almanya’ya düzensiz ve kaçak göçü engellemekte kararlı olduğunu da söyledi. Sığınma başvurularının Avrupa Birliği (AB) sınırları dışında oluşturulacak merkezlerde yapılmasını istediklerini ve ancak başvuruları kabul edilenlerin Almanya’ya gelmelerine izin verilmesinden yana olduklarını da dile getirdi. Lübnan, Tunus, Fas, Arnavutluk ve İtalya ike yapılan Sığınmacı Sözleşmesine tam destek verdiklerinin de altını çizdi.